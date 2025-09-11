NewJeans vs ADOR调解未果 下月进行最终判决

ⓒ ADOR

陷入合约纠纷的女团NewJeans与经纪公司ADOR，最终未能通过调解达成和解，案件将交由法庭判决。

据悉，首尔中央地方法院于11日13时30分举行了专属合约效力确认诉讼的第二次调解程序。然而，双方未能达成和解，调解仅持续18分钟便告终。随着第二次调解再度破裂，法院将于10月30日宣判此案。

与第一次调解不同的是，本次NewJeans成员并未出庭。上月14日的第一次调解中，成员Minji（金玟池）与Danielle曾亲自到庭。原则上当事人应出席，但也可由法律代理人代为出席。

ADOR去年12月向NewJeans 5名成员提起专属合约效力确认诉讼，并表示希望组合能尽快回归活动。然而，NewJeans方面则强调，自前ADOR代表闵熙珍及多名曾为组合提供支持的员工离职后，已对公司失去信任。

此前，首尔高等法院在6月驳回了NewJeans关于“独立开展活动”禁令的上诉申请，支持ADOR的立场。当时法院指出：“成员独立进行的演艺活动，收益虽将归于组合独有，但ADOR此前的投入将蒙受严重损失。”

此外，今年5月29日法院还裁定NewJeans不得在未经ADOR事先批准或同意的情况下开展演艺活动，若有违反，每位成员每次违规行为需向ADOR支付10亿韩元的赔偿金。