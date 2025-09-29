《漫话国乐》 寿齐天 / 平调会相 / 铜钱游戏歌

说到韩国画中最具特色的“留白”，相信很多人并不陌生。无论是文人画还是山水画，画什么或题什么字固然重要，但画中留下的空白部分——即不着任何笔墨的地方——也同样关键。庭院设计也是如此，比起刻意的人工布置，更讲究自然之美，这样才能与房屋和谐统一。音乐也不例外，比起快速的节奏和华丽的曲调，在缓慢的节奏中演奏，不仅能为听众留出想象的空间，还能让人沉浸在音乐的魅力中。最具代表性的作品就是宫廷音乐《寿齐天》。音乐一开始由笛子引领庄严的旋律，笛声停歇后，奚琴和大笒紧接着演奏，间或辅以长鼓和鼓声点缀，仿佛在诉说时间的流转。音乐评论家评价《寿齐天》：“与其说是音乐，不如说是一场虔诚庄严的祷告”，“堪称宫廷音乐中结构最具独创性的作品”。

宫廷音乐《寿齐天》 / 演奏-国立国乐院正乐团





上期节目里给大家介绍了当代首屈一指的大笒名人金桂善。当时因金桂善技艺超群，一度流传着“金桂善之前没有金桂善，金桂善之后也没有金桂善”的说法。这位大笒大师的接班人正是金星振名人。1943年，金桂善名人辞世，当时年仅二十出头的青年艺人金星振接过了师傅主持的广播节目，备受关注。此后，金星振名人备受尊崇，主要因为他毕生致力于担任国立国乐院的团员以及国乐师养成所的教师，对韩国国乐的发展起到了重要的推动作用。





韩国的国乐大致分为正乐和民俗音乐。前面大家欣赏的《寿齐天》和《灵山会相》、歌曲等上流阶层的音乐属于正乐，民俗音乐则是指民谣、散调等普通老百姓喜爱的音乐。如今的艺人多不分正乐和民俗音乐，都会演奏，但金星振名人却不同，他毕生只演奏正乐。正乐通常采取合奏形式，因此艺人很难凭借单一乐器被指定为国家级非物质文化遗产。金星振名人最令人钦佩之处就在于，他是首位被指定为大笒正乐技艺传承人的艺术家。





著名小说家刘翼叙曾在与金星振名人见面后写下这样一段文字：

“记得有一次在爬山途中，看见一棵用背后弯曲的身躯顶风而立的老松树。与金星振名人见面后，我突然想起了那棵老松树。名人的左肩像城门屋顶的脊瓦一样高高翘起，右肩则如楼阁的屋檐一般斜垂下来，那蹒跚的步伐和背影，不禁让我联想到那棵老松树。”





文人笔下的这段描写，生动再现了名人演奏时的姿态。因为吹奏大笒时，吹口方向的左肩会自动上翘，按大笒指孔的右臂会自然下垂，好似悬崖上的松树一般，在长久的岁月里因顶风冒雨而变得弯曲，令人叹为观止。据说很多人在观赏金星振名人的表演后，异口同声地表示：内心获得了平静。

风流音乐《平调会相》 / 大笒-金星振名人





古代的斗钱相当于现在的花图，是由数十张印有数字的长条纸牌组成的游戏。玩家通过凑出规定的数字来分胜负。骨牌的游戏规则与中国的麻将有相似之处。这种游戏使用的是扁平的方形小牌，用象牙或动物骨头制成，上面雕刻有大小不一的圆孔。除了斗钱和骨牌之外，韩国还有一种类似的赌博游戏，叫“铜钱”（韩文名：사시랭이）。顾名思义，即用铜钱进行的牌类游戏。铜钱上刻有1至10的数字，共由24枚铜币组成，其玩法与斗钱大致相同。以前铜钱游戏仅在矿山或伐木工地等部分地区一度流行，因此并未广泛流传，如今已经几乎没人记得该游戏了。铜钱游戏最有趣的地方在于， 玩家出牌时往往会边出牌边唱一段小曲，用来暗示即将打出的牌的数字。比如，出5号牌时，会唱道：“五寸堂叔、四寸堂兄见面合伙买了田地啊……”等等。可想而知，以前凡是玩铜钱游戏的地方总是热闹非凡，引人注目。

江原道太白市铜店洞《铜钱游戏歌》/ 演唱-朴英镇（音）