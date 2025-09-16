无可奈何(어쩔수가없다)

导演：朴赞郁

原著：唐纳德·维斯雷克小说《斧头》

编剧：朴赞郁/李京美/ Don McKellar/李子惠

主演：李炳宪/孙艺珍/朴熹洵/李星民/廉惠兰/车胜元

类型：惊悚/喜剧

片长：138分钟

上映时间：2025年9月24日

其他片名：征人启弑(台)/选择有罪(港)/NO OTHER CHOICE





剧情概要：

拥有25年资历的造纸专家万洙（李炳宪饰）和妻子美莉（孙艺珍饰）、两个孩子以及宠物狗过着平静而幸福的生活。然而，突如其来的一纸解雇信，让他的人生瞬间崩塌。“对不起，我们也没有办法。”这句冷冰冰的话语，将他置身于黑暗深渊。

为了家人，万洙咬牙许下承诺：三个月之内，一定要重新找到工作。但理想丰满、现实骨感，他在超市打工、奔走于一次次面试，整整一年多，却依旧毫无起色，甚至连房子也将难以保住。绝望中，他闯进一家造纸公司，将简历递到班长善出（朴熹洵饰）面前，却只换来了屈辱。然而一心只想成功就业的万洙，在心中渐渐酝酿出一个孤注一掷的决定：既然没有我的位置，那我便要造出个位置来。





相关花絮：

影片为朴赞郁新作，且众星云集，上映消息传出后便受到极大关注，公映前两周起便领跑预售票房。朴赞郁也曾透露，这是他“最想拍的故事”。影片也成为全球各大电影节的焦点，并斩获第50届多伦多国际电影节“国际观众奖”。