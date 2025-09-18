第30届釜山电影节盛大开幕

ⓒ Busan International Film Festival

第30届釜山国际电影节（BIFF）于17日晚正式开幕。

开幕式于当晚7时举行，演员李炳宪首次以单人主持身份登场。开幕影片是朴赞郁导演的新作《无可奈何》，继威尼斯国际电影节、多伦多国际电影节之后，该片首次在亚洲与观众见面。

本届电影节官方展映作品共有241部，比去年增加了17部。加上相关单元放映作品，整体规模达到328部。电影节还增设了竞赛单元，14部亚洲影片将角逐最佳影片、最佳导演、评审特别奖、最佳演员和艺术贡献奖五大“釜山奖”。参赛影片包括沈恩敬主演的日本影片《旅行中的日子》，裴秀智、李阵郁、刘智泰主演的《为失恋者准备的七点早餐聚会》，中国导演张律的新作《罗目的黄昏》，台湾演员舒淇的导演处女作《少女》等。

迎来30载的本届电影节还大幅扩充特别企划单元规模。意大利名导马可·贝罗奇奥（Marco Bellocchio）首次造访亚洲电影节，影坛巨星朱丽叶·比诺什的作品回顾展也即将亮相。大师新作荟萃的“ICONS”单元片目更是从去年的17部增加到33部，创历届之最。专注发掘新人和独立电影的“Vision”单元则扩展至亚洲全境，今年共选出韩国影片12部、亚洲影片11部。此外，Netflix史上观看量最高的电影《K-POP：猎魔女团》将举行韩国国内首次“Sing-along”（跟唱场）观影活动。

本届电影节星光熠熠，贾樟柯、杜琪峰、蔡明亮、Marzieh Meshkini、李沧东、朴赞郁，以及肖恩·贝克、迈克尔·曼、吉尔莫·德尔·托罗等导演将亲临现场。演员方面，日本的渡边谦、西岛秀俊、冈田准一、小栗旬，港台地区的梁家辉、张震、舒淇、桂纶镁、许光汉等也确认出席。

此外，电影节还将举办导演、演员与观众交流的“大师班”、社区BIFF、“邻里BIFF”等多样活动。“亚洲内容与电影市场（ACFM）”也将同期在釜山BEXCO举行。

今年的釜山电影节为期十天，将于26日晚在电影殿堂户外剧场举行闭幕式， 不同于以往，届时主要电影人将以颁奖嘉宾身份登场，获奖名单也将在现场揭晓。