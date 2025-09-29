第26集：韩国文化遗产，世界的共同宝藏

联合国教科文组织世界遗产的意义

联合国教科文组织致力于保护承载人类普遍价值的文化与自然遗产。根据1972年通过的《世界遗产公约》，联合国教科文组织对历史、文化和自然方面具有杰出价值的遗产进行严格评审，并将符合条件的项目列入世界遗产名录。一个国家的遗产被列为世界遗产，不仅意味着获得了国际认可，也有助于提升文化自豪感、促进旅游发展，同时为遗产保护争取国际支持与援助。





1995年，韩国最早被列入联合国教科文组织“世界遗产名录”的石窟庵和佛国寺、 海印寺藏经板殿、宗庙

ⓒ KBS

韩国的世界遗产 韩国于1988年加入“世界遗产公约”。1995年，佛国寺、石窟庵、海印寺藏经板殿以及宗庙被列入世界遗产名录。佛国寺是将佛教理想世界具象化于现实的代表性寺院；石窟庵则是一座以雕塑形式再现佛陀觉悟瞬间的石窟寺院。海印寺藏经板殿是13世纪为存放“八万大藏经”而建的木结构建筑，其利用自然通风的独创性结构备受赞誉。宗庙则是供奉朝鲜王朝历代国王与王妃神位的祠堂，以克制而庄重的建筑美学及延续至今的祭礼仪式闻名。此后，昌德宫、水原华城、朝鲜王陵、济州火山岛与熔岩洞穴等多项遗产陆续入选，目前韩国共有17项遗产被列入世界遗产名录。





宗庙祭礼乐

ⓒ KBS

韩国的非物质文化遗产与记忆遗产 联合国教科文组织“人类非物质文化遗产”名录中，收录有在宗庙举行的宗庙祭礼和宗庙祭礼乐，以及盘索里、腌制越冬辛奇文化、阿里郎等韩国传统文化。此外，韩国还拥有《训民正音解例本》《朝鲜王朝实录》《直指心体要节》以及5·18民主化运动记录等共20项世界记忆遗产，这些珍贵记录均获得国际高度评价。





《直指心体要节》与《训民正音》

ⓒ KBS

盘索里、KBS 特别直播《寻找离散家属》文献

ⓒ KBS

韩国在世界遗产保护中的贡献 以《直指心体要节》入选世界记忆遗产为契机，清州市于2004年设立了“直指奖”。2023年，全球首个联合国教科文组织国际记录遗产中心也在清州揭幕。此外，韩国还将于2026年在釜山举办联合国教科文组织世界遗产委员会会议。与此同时，韩国还在积极参与支持发展中国家文化遗产保护的ODA（政府开发援助）项目，不断扩大国际合作，为守护全人类共同的文化遗产贡献力量。



