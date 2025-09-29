《漫话国乐》 窗外 / 火烧赤壁 / 万壑千峰

朝鲜王朝著名哲学家兼诗人丁若镛生前钟爱菊花，诗歌序文《菊影诗序》中介绍了他玩赏菊花的独到之处：

“先将衣架、书桌等杂乱不齐的东西移开，把菊花的位置稍微离墙放置，然后在适合烛光照射之处点上一支蜡烛，奇异的影子便忽然布满整面墙。近处的影子，好似花朵与叶子相互映衬，枝干与旁支井然有序，宛如一幅水墨画；轻轻摇曳、若隐若现，仿佛在舞动，好似明月从东方升起时，庭院的树枝映照在西边的院墙上。远处的影子则散乱而模糊，犹如细薄的云霞；忽而消散，忽而旋转，又像汹涌翻腾的波浪，闪烁不定，难以言喻。”

当时丁若镛在厢房里与好友尹彝叙一起欣赏菊花的影子，把酒言欢，吟诗作乐。想必诗人的房间里，满是迷人的菊香、酒香和墨香。

《窗外》 / 演唱-正歌乐队灵魂知己





金一球名人是一位多才多艺的艺人，他不仅是国家级非物质文化遗产——盘索里《赤壁歌》的技艺传承人，还创作了《金一球流牙筝散调》，且擅长演奏伽倻琴。





金一球名人于1940年在全罗南道和顺出生。他的父亲热爱盘索里，因此名人受到父亲的影响，9岁时便学会了一整本盘索里作品——《春香歌》。韩战结束后，父亲运营一家旅馆。有一次，下榻旅馆的唱剧团没钱支付房费，父亲便以收钱为由，带着他跟随唱剧团辗转各地，金一球名人也因此有机会登台表演唱剧。不过当时女性国剧风靡一时，人气火爆，男艺人几乎没有机会表演。名人长大后便迁居木浦，拜张月中仙名人为师，学习牙筝，并靠牙筝成为女性国剧团的乐师。一次偶然的机会，他观看了伽倻琴大师元玉花名人的演出，深受感动，便提交辞呈，在元玉花名人门下学习伽倻琴，随后受聘为国立剧场的客座演奏家。据说，金一球名人在剧场观看盘索里表演后深切地体会到，即便再好的乐器，也不如人的声音。当时名人年过三十，又去拜朴奉述名唱为师，学习盘索里《赤壁歌》。有志者事竟成，金一球名人于1983年参加全州大私习比赛时在名唱单元取得状元，其实力获得了认可。其实，名人于1979年举行的同一比赛上，曾凭借牙筝散调在器乐部门获得过状元。2020年，他在八十岁耄耋之年被指定为《赤壁歌》的技艺传承人。

盘索里《赤壁歌》中“火烧赤壁” / 演唱-金一球名唱，长鼓-金清满





惠莫里杂歌是首尔、京畿地区说唱艺人表演的一种曲目，其特点是以快板唱出诙谐的歌词。如《万壑千峰》这首歌，以“万壑千锋云深处，往岩石峭壁曲折的小道”作为开头，随后描述了一个孩子的装束：“骑着麋鹿，腰间挂着葫芦瓶，吹着笛子，背着不老草，梳着双髻，穿着彩色短衣的小孩啊。”在这里，麋鹿指獐子和鹿子，可见孩子骑的既不是马，也不是牛，因此孩子看起来非同寻常。另外，孩子的腰间挂着盛酒的葫芦瓶，背上背着装有药草的袋子，且吹着笛子前行，好似古画中描绘的仙童。男人偏偏把如此非同寻常的孩子叫住，还拜托孩子帮他跑腿送鱼，可孩子哪会听话呢？他满不在乎地回答道：“我并非寻常人，而是天上的仙童，此次奉上帝之命巡视三神山的药草，还要去南原耕田后再返回，路程有十万八千里，能不能帮这个忙，还真不好说。”歌词幽默诙谐，饶有风趣。