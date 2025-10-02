P1Harmony首张英文专辑获外媒盛赞

ⓒ FNC Entertainment

P1Harmony于9月26日发行的首张英文专辑《EX》，接连登上了《好莱坞报道者（The Hollywood Reporter）》《福布斯（Forbes）》《The Knockturnal》《Sweety High》等美国主要媒体版面，获得高度评价。

美国权威娱乐媒体《好莱坞报道者》称赞道：“P1Harmony始终在不断进化，最新作品、也是首张英文专辑《EX》亦不例外。整张专辑充满魅力和趣味，任何潜在粉丝都会喜欢。”同时公开的采访中，成员们还就专辑中收录的英文及西班牙语歌曲进行了深入交流。

成员金钟燮谈及制作英文专辑的初衷时表示：“如果粉丝能听懂歌词，我认为彼此就能建立更紧密的连接。”而尹起昊则补充道：“在美国乃至全球，西班牙语文化圈也极具影响力。我相信我们的西班牙语作品也能引起更多人的共鸣。”

美国财经媒体《福布斯》则以“P1Harmony永远准备好迎接挑战”作为开篇，评价道：“《EX》与他们此前的作品相比拥有完全不同的音色，突出了更另类和更具放克感的风格。”尹起昊在采访中介绍称：“制作这张专辑时，我们希望创作出让人先在听觉上产生共鸣的音乐，而非单纯依赖视觉。这是我们此前从未尝试过的声音。”《福布斯》还重点介绍了收录曲《Stupid Brain》《Night Of My Life》的幕后故事。

《The Knockturnal》则公开了专辑及世界巡演的独家视频采访，《Sweety High》也刊登了相关采访文章。此外，演出专业媒体“百老汇世界（BroadwayWorld）”通过乐评介绍了整张专辑的收录歌曲，而格莱美（GRAMMY）官网也将P1Harmony的《EX》与Tate McRae、Doja Cat等人气歌手的新作一同进行推荐。

与此同时，P1Harmony正在进行世界巡演“P1ustage H : MOST WANTED”。他们已于9月27日在美国纽瓦克成功开启北美八座城市的体育馆巡演，正式拉开了北美及中南美地区巡演的序幕。