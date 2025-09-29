《漫话国乐》 首尔 / 树木 / 谚解歌

最近，奈飞人气动画电影《K-POP:猎魔女团》爆火，在全球掀起热潮，吸引了大批外国游客专程来到首尔，只为一睹电影中出现的背景城市风采。那么，外国朋友们到首尔后最喜欢逛哪些地方呢？除了主人公鲁米和振宇初次相遇的北村韩屋村、男女主角晚间约会的洛山公园、虚拟K-POP男团Saja Boys街头表演的明洞艺术剧场前，以及恶魔男团Saja Boys与HUNTR/X展开殊死搏斗的清潭大桥和南山首尔塔停车场等地以外，国立中央博物馆的参观人数也显著增加。这里不仅展示了动画片男主角的宠物老虎Derpy和喜鹊Sussy的灵感来源——古画《虎鹊图》，还出售老虎、喜鹊胸针和黑笠形状的钥匙链等人气周边。对于韩国来说，越来越多外国朋友对韩国文化表现出浓厚兴趣，这无疑是令人振奋的好消息。但现实与期待之间存在差距。一些外国朋友在游览上述景点后，可能会觉得与自己想象的不太一样或相差较大。不过，这也促使韩国反思：什么才是让外国朋友不远万里来韩国访问时，感到不虚此行的体验。

《首尔》 / 演奏-SANGJARU乐队





河圭一名人于1863年哲宗执政时期出生，在朝鲜王朝末期历任汉城裁判所法官、镇安郡守等官职。据了解，名人家中有许多人擅长唱歌，其中歌曲艺人河俊权就是名人的叔叔。因此，名人从小就自然而然地学习了音乐。有一次，叔叔听了侄子的歌后，直言不讳地说：“以你的才能是很难取得成功的，我劝你还是死了这条心吧。”然而，名人听后没有灰心丧志，而是去拜见歌曲名人朴孝宽，并在其门下专攻歌曲。此后，当韩国沦为日本殖民地时，河圭一名人果断地辞去官职，走上了艺人之路。那时朝鲜王朝音乐的命脉正面临断绝的危机，名人尤其致力于传授国乐，以使其继续传承下去。此前，在朝鲜王朝宫廷中，内医院官妓等宫中女性负责歌舞表演。但在日本殖民统治下，这些曾在宫中表演歌舞的女性失去了立足之地。河圭一名人挺身而出，为她们成立了妓女组合——茶洞妓生组合，也就是券番的前身。券番作为教育机构，不仅训练妓女，还管理妓女的活动，相当于如今的演艺经纪公司。于是，券番培养出许多知名的名人名唱，为国乐的传承与发展作出了巨大贡献。





此外，当时宫廷的仪式音乐《宗庙祭礼乐》，宴会音乐《寿齐天》《与民乐》《洛阳春》《步虚子》，以及宫廷舞蹈《佾舞》《春鶯啭》等，皆由李王职雅乐部传承下来。据说，李王职雅乐部曾聘请河圭一名人传授歌曲、歌词和时调。曾在李王职雅乐部活动的咸和镇先生回忆道：

“当时，宫廷里已很少再表演歌曲。国家被日本吞并后，将近一千年来流传下来的音乐被废止，实在令人遗憾。由于当时在民间几乎没人研究歌曲，在师资中也只有河圭一名人一位，于是李王职雅乐部特意聘请河圭一名人，请名人将歌曲传授给所有学员和职员。可以说，正是在河圭一名人的奉献和努力下，歌曲才得以传承至今，这样的评价并不为过。”

男唱歌曲编乐《树木》 / 演唱-河圭一名人





韩语中“뒤풀이”一词，一般指重要活动结束后，关系亲近的人留下来继续聚会或聚餐。在国乐中，许多音乐的曲名中有“뒤풀이”这一词，但这里的含义并非表面上的聚会，而指的是“对背后故事的解说”。例如，忠清北道堤川一带流传下来的《谚解歌》 （韩文曲名：《한글뒤풀이》），就是利用韩文字母编织了一个有趣的故事。这首歌以 “ㄱ,ㄴ,ㄷ,ㄹ, 用ㄱ字建房子 ”开头，接下来的歌词唱道：“가갸거겨无处可去的我可怜，고교구규受尽苦头的夫君的处境更凄凉啊……”最后以这样的句子作结尾：“하햐허혀汉阳夫君一去不回，호효후휴好不容易下定决心，却不过三日又让我胡思乱想……”





韩国俗话说：“낫 놓고 기역자도 모른다”，可以翻译成“目不识丁”，意味着什么都不知道的白痴也至少应该识字。韩文虽说简单易学，但对于古代日出而作、日落而息的老百姓来说，识字并非易事。因此，当时出现了这类音乐，帮助目不识丁的老百姓学习韩文。音乐不仅能提高学习兴趣，还能让人更容易学会。