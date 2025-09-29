第28集：捐金运动——跨越金融危机，迈向世界经济中心！

IMF金融危机与紧急金融援助 1997年底，韩国政府与国际货币基金组织（IMF）及多国达成协议，获得约550亿美元的国际金融援助。当时，韩国面临外债急剧增加、企业连锁破产，以及东南亚金融危机蔓延等多重冲击，国家信用评级持续下滑，不得不向IMF申请救助贷款。此时，距离韩国人均国民收入突破1万美元仅两年，距离韩国加入经济合作与发展组织（OECD）也不过一年。这场危机对国民而言，堪称战后最大的国家危机。



时任经济副总理林昌烈宣布请求IMF国际金融援助

社会团结与“捐金运动” 号召民众捐出黄金偿还国债的运动获得了全民的自发参与，共筹集黄金约227吨。这场运动不仅象征着社会的希望与团结，也成为危机时刻国民齐心协力、共克时艰的重要契机。



KBS 特别直播“捐金救国”现场

IMF结构调整与经济冲击 IMF对韩国提出了高利率政策、企业结构调整，以及劳动市场灵活化等严苛要求，因此导致大量企业和银行倒闭，消费与投资急剧萎缩，社会各方面都承受了巨大压力。然而，这些高强度改革也促使韩国经济实现“体质改善”，为稳定增长奠定了坚实基础。





因结构调整而承受巨大痛苦的民众

向家人隐瞒被解雇事实，“爬山出勤”的人们

克服危机，韩国经济再度腾飞 1998年以后，韩国经济逐渐呈现出复苏的态势，并于2001年8月23日提前结束了IMF监管体制。韩国被视为接受IMF救援的国家中结构调整最为成功的典范。这段经历也被认为是韩国经济发展的重要转折点之一。



