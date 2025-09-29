《漫话国乐》 米盐儿老太婆 / 伽倻琴散调 / 开窗

韩国各地流传着形式多样、特色鲜明的假面舞，如黄海道的凤山假面舞、咸镜道的北青狮子戏、首尔及京畿地区的松坡山台戏、庆尚道地区的河回别神巫术假面舞等。虽然各地在假面的形状、造型以及登场人物上各有不同，但都有一个共同点——公开嘲弄和讽刺有权有势的贵族。可以说，在当时，假面就像是一种“执照”，无论是谁，只要遇到不公平的事情，都可以戴着面具毫无顾忌地批评和讽刺。





有一出假面舞讲述了一位相貌丑陋、年老的糟糠之妻被丈夫和小妾欺负、虐待，最终冤屈而死的故事。在传统社会中，假面舞是男性的专属表演形式。有趣的是，男人们在假面舞中不仅讽刺了压迫自己的贵族，也将自己虐待糟糠之妻的行为化为笑柄。

《米盐儿老太婆》 / 演奏-金德洙等人





1990年，以伽倻琴名人咸洞庭月的生平事迹为素材的韩剧《跳舞的伽倻琴》热播，一时成为热议话题。该剧讲述了咸洞庭月名人在崎岖坎坷的人生中刻苦奋斗，将其艺术大放异彩的历程。然而，随着电视剧的热播，艺人们却走上街头示威，要求停播此剧。原因在于，当时社会上仍存在一种偏见，认为国乐是由妓女表演的。虽然当时大众对国乐的认识正在悄然转变，开始将其视为一种传统艺术，但参加示威的艺人们主张，剧中对名人部分事迹的描写，损害了其他艺人的声誉。据了解，电视剧的制作与名人的意愿毫无关联，但名人因电视剧的播出遭到其他艺人的批评和指责，这让名人的余生感到痛苦不已。





咸洞庭月名人，本名咸金德。“洞庭月”这一化名寓意为映照在中国名胜洞庭湖上的月亮。名人于1917年出生在全罗南道康津的一个艺人世家。11岁时进入光州的艺人教育机构——券番，学习时调、传统舞蹈、洋琴和伽倻琴。19岁那年参加哥伦比亚唱片公司主办的表演大赛，并以获奖为契机录制唱片，一举成名。然而不久后，她突然被富人纳为妾室，阔别乐坛，震惊了传统乐坛。在经历子女夭折等一系列不幸后，她于40岁左右回归传统乐坛。50岁之际有幸结识了鼓手金命焕名人，两人联手复原了她儿时师父崔玉三名人的《伽倻琴散调》。得力于此，她于1980年被指定为国家无形文化遗产伽倻琴散调的技艺传承人。可命运多舛，随着经济状况日益窘迫，加之因电视剧事件而备受打击、闭门谢客，她度过了冷清的晚年，最终于1994年与世长辞。

《伽倻琴散调》中“长扎紧莫里和扎紧莫里” / 伽倻琴-咸洞庭月名人





在古代，音乐也有贵贱之分。属于贵族等上流阶层的音乐节奏缓慢、感情克制，曲调变化不大，这类歌曲、歌词和时调才被称为“歌”。而普通老百姓喜爱的朴实生动又善于表达感情的音乐，如盘索里、民谣、杂歌等则被称作“索里”（意为“声音”）。





今天带来的惠莫里时调《开窗》，是以比一般时调更快的节奏演唱、歌词篇幅较长的作品，因此被称为“惠莫里时调”。尤其在音乐开头拔起嗓子高声直嚷而又名“高唱时调”。此外，它说是时调却略显通俗，说是杂歌却又颇具高雅气息，因此又被称为“首杂歌”。





《开窗》以“开窗，开窗，在我心里开一扇窗……”开头，接着将采光窗、吊窗等各种窗户以及合页等窗户部件的名称一一罗列出来。最后以“在我心里开一扇窗，每当思念情人、心情烦闷时打开窗户看看吧”结尾。