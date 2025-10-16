宇宙少女DAYOUNG个人歌曲《body》人气持续上升

ⓒ STARSHIP Entertainment

宇宙少女成员DAYOUNG（任多荣）个人出道歌曲《Body》继续展现强劲上升势头。

DAYOUNG于上月9日发行了首张个人单曲专辑《gonna love me, right?》，主打歌《body》自发行以来人气持续攀升，近日在韩国主要音源榜单上表现抢眼。

截至16日晚8时，《Body》在Melon主榜单TOP100榜单上位列第十，发行百日新歌HOT100榜中攀升至第六名。此外，在10月第二周周榜中成功跻身前20，较上周的第42位排名大幅提升。在Bugs、Vibe、Genie、FLO等其他平台中也稳居榜单上游。

《body》的人气同时还蔓延至TikTok与YouTube等视频平台。《body》于本月9日进入TikTok音源榜前50名，截至15日在YouTube Shorts日榜中排名第八，10月第一周周榜第11，路人粉人气亦十分强大。DAYOUNG携手多位歌手、演员、舞者等拍摄的《body》舞蹈挑战视频，也在全球范围内掀起热潮。

《body》是一首节奏强烈、旋律洗脑的英文舞曲，DAYOUNG也凭借此曲证明了自己九年来的努力与成长。上月23日，《body》还在打歌节目《The Show》中获得了冠军，这也是DAYOUNG的首个个人打歌冠军，意义非凡。