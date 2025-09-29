第29集：南北首脑会谈——跨越分裂，迈向和平共存！

南北首脑会谈的开端与《6·15共同宣言》 自20世纪70年代以来，南北韩就致力于通过首脑会谈建立政治信任。2000年6月，时任韩国总统金大中与时任北韩国防委员会委员长金正日在平壤举行了分裂以来首次南北首脑会谈，并共同发表了具有历史意义的《6·15南北共同宣言》。该宣言的重要意义在于，它并非停留在抽象的统一讨论上，而是强调扩大南北之间的和解与合作。此后，南北双方在多个领域展开交流，包括离散家庭团聚、开城工业园建设，以及铁路和道路的连接等。





2000.6.13 金大中总统抵达平壤顺安机场,

2000.6.14 发表南北共同宣言

ⓒ KTV

《10·4宣言》与第二次首脑会谈 2007年，在全世界的瞩目之下，时任韩国总统卢武铉步行跨越军事分界线，出席第二次南北首脑会谈，双方通过了《10·4南北共同宣言》。该宣言具体落实了《6·15共同宣言》的精神，涵盖八项内容，包括相互尊重、结束敌对关系、推动停战宣言、建立西海和平合作区、扩大经济合作等。然而，由于之后发生的金刚山游客被枪击、天安舰沉没及延坪岛炮击等事件，南北关系再次陷入僵局。





2007.10.2 卢武铉总统步行跨越军事分界线,

2007.10.2 平壤4.25文化会馆欢迎仪式上，金正日委员长亲自迎接卢武铉总统

ⓒ KBS

2007.10.4 在百花园迎宾馆签署南北共同宣言

ⓒ KBS

2018年南北首脑会谈及《板门店·平壤共同宣言》 以2018年平昌冬奥会为契机，南北对话重启。时任韩国总统文在寅与北韩国务委员会委员长金正恩举行了三次首脑会谈。两位首脑通过《板门店宣言》和《平壤共同宣言》确认了推动韩半岛无核化与和平建设的共同意志。文在寅前总统也成为首位在平壤五一体育场向北韩民众发表讲话的韩国总统。然而，随着2019年河内美北首脑会谈破裂，南北关系再次遇冷。





2018.4.27 南北首脑在板门店握手, 2018.4.27 签署《板门店宣言》 ⓒ KBS