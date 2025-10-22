BTS田柾国《Dreamers》Spotify播放量突破五亿

ⓒ Big Hit Music

防弹少年团（BTS）成员田柾国又一首歌曲跻身“五亿播放俱乐部”，刷新纪录。

据全球最大音乐平台Spotify 10月19日发布的榜单显示，田柾国演唱的“2022 FIFA卡塔尔世界杯”官方主题曲《Dreamers》累计播放量突破五亿次。至此，田柾国已拥有《Seven (feat. Latto)》、《Standing Next to You》、与Charlie Puth合唱的《Left and Right》、《3D (feat. Jack Harlow)》，以及《Dreamers》共五首“五亿播放量”歌曲。

《Dreamers》于2022年11月发行后，便迅速登上全球102个国家和地区的iTunes“畅销歌曲”榜首，展现出强大的全球影响力。同时在Spotify“全球每日热门歌曲榜”（2022年11月20日）中位列第二，展现出超高热度。此外，FIFA官方YouTube频道公开的《Dreamers》官方MV播放量，截至10月21日已突破4.2亿次，为该频道历史最高播放量。

截至目前，田柾国在Spotify上仅个人作品的累计播放量已超过97亿次。其中，《Seven (feat. Latto)》一首歌的播放量便高达超过25亿次，成为首位单曲播放量达25亿的韩国歌手，创下历史纪录。