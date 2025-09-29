《漫话国乐》 三说记 / 鸟打令 / 碧纱窗

古代小说《三说记》中有一则短篇小说讲述了这样的故事：很久很久以前，三名书生一起饮酒后沉睡时，因阴间使者的过失走上了黄泉路。对此阎王也认错，就给他们轮回转世的机会，让每人许一个愿。第一个书生说，自己想重生为英雄；第二个书生希望成为为国效忠的官员。阎王都应允了他们的愿望。轮到最后一个书生时，他说，希望来世在显赫家庭出生，品行端正，不贪心，并在大自然的陪伴下过日子。而且家庭幸福美满，平安喜乐，健康长寿。听到这里，阎王大发雷霆，说如果人人都能过这样的人生，自己也想辞职，因为一辈子没有崎岖、只有平坦的日子，这也是阎王梦寐以求的愿望。

诵书《三说记》 / 演唱-李文远（音）





李善有名唱于19世纪70年代初期出生在庆尚南道河东。自10岁起，他先后师从宋雨龙、金世宗等盘索里大师，学习国乐。此前，盘索里是一种由懂国乐的人士欣赏的表演艺术。然而，随着留声机等西方文物涌入韩半岛，盘索里的表演形式也随之发生了变化。无论是在室内还是户外的舞台演出中，人们常常只表演盘索里中的一个片段。此外，还出现了几位艺人共同演绎盘索里中不同角色的“唱剧”形式。当时艺人们也开始录制唱片，但由于唱片播放时间只有三分钟，他们只能录制盘索里中最受欢迎的片段。这样一来，无论是艺人还是听众，比起盘索里的艺术性，更加追求其大众性。李善有名唱是一位坚守传统的艺人，他的表演极度克制感情，严格遵守传统唱法与原则。在社会普遍重视大众性的背景下，这样的他难以获得广泛的人气。因此，他在首尔活动不久便回到家乡，在河东和晋州的艺人培训机构——“券番”任教。1933年，李善有名唱出版了整理五部盘索里辞说的唱本集《李善有五歌全集》，一时间成为热门话题。当时，一位评论家在唱本集的推荐文中写道：

“李善有名唱在传统乐坛积累了三十余年的经验，唱词丰富，曲调华丽，其技艺已臻于神妙之境，在朝鲜王朝的声乐领域可谓独占鳌头。这次他整理了五部盘索里的辞说和准确的音调，相信这部唱本集作为珍贵的资料，必将对艺人们有所帮助。”

虽然盘索里受到大众的冷落，但他认为自己有责任将盘索里的精髓流传给后代，相信这正是李善有名唱发行唱本集的理由。

盘索里《水宫歌》中“鸟打令” / 演唱-李善有名唱





凤凰是古代神话传说中的“百鸟之王”，是古人心中的瑞鸟，也是太平盛世的象征。根据古籍记载，凤凰是一种神秘的神鸟，性格高洁，非千年梧桐不栖，非嫩竹不食。因此，古代书生期盼天下太平、国泰民安之时，常在厢房外种植梧桐树，以寄托心愿。





男唱歌曲言乐的内容与梧桐树有关，描写了书生在雨后月夜下经历的情景，并歌颂了这样一首时调诗：

“碧纱窗在烛火的映照下晃动，

以为情人到访，

赶紧从房间出去一看，

未料不见情人，

在明月照耀的院子里，

只见梧桐树上梳理羽毛的凤凰的身影在摇曳。

幸亏是深夜，

如果是白天，

必会给别人笑话的……”



