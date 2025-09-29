第30集：2002年韩日世界杯—— 改变韩国足球格局的起点

※ 本期节目由于涉及世界杯相关内容的版权问题，不提供图片服务。

韩日共同举办与世界杯申办历史

2002年韩日世界杯于5月31日至6月30日在韩国和日本举行。这是21世纪的首届世界杯，也是亚洲首次承办世界杯，更是世界杯历史上第一次由两国共同举办的赛事。韩日世界杯开启了大型体育赛事联合承办的时代，为之后多国在世界杯和奥运会上的合作树立了先例。





书写世界杯四强神话

韩国队自1954年瑞士世界杯首次晋级正赛以来，多次参加世界杯，但始终未能跻身16强。韩日联合举办世界杯时，韩国和日本的国际足联排名均偏低，人们对两队能否进入16强表示担忧。然而，韩国队打破预期，历史性地首次挺进16强，随后在对阵意大利的比赛中上演惊天逆转，并在与西班牙的八强战中通过点球大战闯入四强，书写了世界杯神话。





希丁克与第12名太极战士———红魔

韩国队能够创造“四强神话”，希丁克教练发挥了关键作用。他不仅为球员注入信心，还打造出最强阵容击败强敌。“红魔”们则以独特而热烈的助威方式，不仅在赛场内呐喊，更在街头引领全民助威，给全世界的足球迷留下了深刻印象。





2002年世界杯的深远影响与韩国足球的未来

以韩日世界杯为契机，韩国大幅扩建了足球场馆及各类基础设施，众多球员得以进入欧洲联赛磨炼实力。同时，韩日世界杯还给文化和经济各领域带来了积极影响，也为韩国在世界舞台上自信亮相奠定了坚实基础。