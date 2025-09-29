《漫话国乐》 饭打令-钱打令 / 《教坊古格里舞》口音 / 《北青狮子戏》洞箫独奏曲

以前，名人名唱们常说“写真声音”一词。所谓“写真声音”，是指像拍照一样，把别人的声音完全模仿地一摸一样。国乐自古以来主要以“口传心授”的方式传承下来，因为早期没有乐谱，师父口头传授，弟子便跟着师父学唱，连师父的口型也一并模仿。不过，如果弟子只顾模仿，不用心去学习和领会，就称不上是真正的艺人。这也是国乐的独到之处。弟子在向师父学习的基础上，还要经过刻苦磨练，逐渐发展出属于自己的音乐风格，只有这样，才能被认可为真正的艺人。有时候，为了达到更高的境地，弟子们还会远离世俗，独自埋头于练歌，这种学习方式被称为“独功”。这就像蝴蝶的幼虫吐丝结茧、固定在树枝上，熬过化蛹的阶段一样。为了进一步发展，他们时时刻刻反省自己、磨练唱功。

盘索里《兴夫歌》中“饭打令、钱打令” / 演唱-朴东镇名唱，长鼓-朱凤信





剑舞是一种手持长剑跳舞的传统舞蹈形式。关于剑舞，有一个传说流传至今。相传在三国时代，新罗国有位名叫黄昌的少年壮士，自幼擅长挥剑起舞。后来，百济王听闻黄昌以剑舞而名声大噪，便召他入宫表演。黄昌借此机会，在宫中表演剑舞时，一剑刺杀了百济王，事后他也被侍卫所杀。从此，剑舞以宫廷为中心，历经千年岁月淘洗而流传至今。





朝鲜王朝后期，以风俗画著称的画家申润福在其画作《双剑对舞》中，描绘了两名舞姬裙摆飞扬、挥舞双剑起舞的情景。在庆尚南道晋州地区流传下来的《晋州剑舞》则与申润福的画作有所不同——表演者手持短刀跳舞。





金寿岳名人于1926年在晋州出生，幼年时，她进入晋州地区的“券番”。“券番”是日本殖民统治韩国时期训练艺妓的教育机构，相当于如今的演艺经纪公司。金寿岳名人在那里学习了歌曲、民谣、盘索里，以及器乐和传统舞蹈。幸运的是，她在热爱音乐的父亲支持下，师从多位大师——盘索里名唱刘成俊、丁贞烈，以及舞蹈大师韩成俊、金绿珠等，系统学习了音乐与舞蹈。结婚后虽然一度中断活动，但她于1946年以出演唱剧为契机重新回归传统乐坛，并于1967年被指定为“晋州剑舞”的技艺传承人。金寿岳名人不仅擅长舞蹈，还以其独特的“口音”著称。所谓“口音”，是指用“啊”“呜”“哦”等母音演唱、没有歌词的音乐形式。据说她的口音婉转哀切、极富感染力，甚至流传着“连库房里的连枷也会随之起舞”的说法。

《教坊古格里舞》口音 / 口音-金寿岳名人





韩国有句俗话说：“房间里洞箫。”意思是在别人面前不敢演奏，只敢躲在房间里吹洞箫，比喻那些自以为是，夸夸其谈，却在真正需要展现实力时令人大失所望的人。





洞箫是一种竹制的气鸣乐器。最初，洞箫主要用于宫廷的仪式或宴会上演奏。后来，正如俗语中所说，洞箫一度成为民间广为演奏的乐器。此后，洞箫渐渐淡出传统乐坛，只在《北青狮子戏》等咸镜道地区的音乐中传承下来。令人欣慰的是，近年来使用洞箫的表演曲目正在逐渐增多。





韩国民族乐器中，与洞箫类似的还有大笒。洞箫和大笒不仅在形制和音色上相似，还有一个共同的特点——在吹孔和指孔之间设有一个清孔。清孔上贴有芦苇膜制成的笛膜，吹奏时，气息使笛膜振动，从而发出一种高频率的震音，称为“颤音”。如果初次听到颤音会觉得刺耳，可听久了会觉得颇有魅力、别具一格。也正因如此，洞箫和大笒都以音色富于表现力而著称。两者不同的是，大笒放在肩上横吹，洞箫则像短箫一样竖吹。