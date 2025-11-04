导演：卞成贤

编剧：卞成贤/李镇成

主演：薛景求/洪京/柳承范

类型：喜剧

片长：136分钟

上线时间：2025年10月17日（Netflix）

其他片名：GOOD NEWS





剧情概要：

1970年，一架客机被日本共产主义组织劫持，改变航线飞向平壤。一位身份、姓名、出身等都未被公开，代号为“某某”（薛景求饰）的特工，受中央情报部长朴相贤（柳承范饰）之命，开始了一场秘密行动——无论如何都要让被劫客机安全迫降。空军精英中尉徐高明（洪京饰）在不知情的情况下卷进任务中，他被指派执行一个几乎不可能完成的任务：欺骗劫机犯，并在地面实现“反劫持”。究竟这场关乎所有人命运、天马行空的奇特作战计划，能否成功？





相关花絮：

影片曾受邀参加第50届多伦多国际电影节“特别展映”单元，并作为Netflix原创新作之一亮相第30届釜山国际电影节，更是韩国电影时隔7年再次入选“Gala Presentation”单元。为了让片中的飞机场景更加逼真，剧组远赴美国购入报废的波音727真机，切分成数段后运回韩国重组。部分场景是在韩国空军协助下拍摄完成的。该片虽是一部带有讽刺意味的喜剧，但制作规模堪比大片，运用了大量CG特效，例如西部片恶搞场景其实是在某小学操场拍摄，再以特效生成背景。演员洪京为塑造角色形象，进行了5个月的增肌特训，而导演卞成贤为邀请柳承范出演，更是亲赴其家中等待了整整12小时。