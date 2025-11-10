《漫话国乐》 指南针 / 桃李花歌 / 象棋打令

朝鲜王朝后期文人丁学游的文章《农家月令歌》记述了一年十二个月每个月的农家生活。其中，十一月的农家生活是这样开头的：

“农历十一月已进入冬季，刮风、降霜、下雪又结冰。今秋收成的粮食有多少，其中几石得还借粮，几石用来缴税，大米是祭祀用的，一部分是种子。另外，还得付贷款和工钱等。这整年下来辛辛苦苦种田收成的庄稼扣这扣那的，所剩无几，今年该怎么过冬啊？”

从中可以感受到农夫务农的辛苦和劳累。2025年也只剩下约两个月的时间了，想必我们的听友当中也有一些人对古代农夫的心情感同身受吧。

《指南针》 / 演奏-Baramgot乐队





最近传统乐坛担心表演盘索里的男艺人越来越少，因为女艺人的比例早已高出男艺人。其实直到150余年前的朝鲜王朝末期，盘索里一直是男艺人的专属，打破这一情况的就是申在孝和陈彩仙。





申在孝本来是全罗北道高敞地区的胥吏。他从小对艺术，尤其对盘索里深感兴趣，所以不仅把当时流传下来的盘索里加以汇集和整理，还亲自创作盘索里。不仅如此，资助艺人，指导弟子等致力于培养后起之秀，所以被誉为盘索里的中兴之祖。当时，申在孝的弟子中有一个女弟子，叫陈彩仙。当时人们思想都比较保守，所以有的人就以怀疑的眼光看待两人。陈彩仙了不起的是在这样的社会氛围中，凭借坚持不懈的努力和实力，打破社会偏见，以艺人的身份打响了名气。





陈彩仙凭借盘索里名声远扬和景福宫的重建密切相关。当景福宫完工落成，兴宣大院君策划了竣工仪式。大院君请申在孝派艺人在落成仪式上献艺，申在孝就把这个大好机会给了陈彩仙。当时盘索里女艺人寥寥无几，相传申在孝让陈彩仙女扮男装后登台献艺。这样陈彩仙凭借精彩表演深得大院君的宠爱，从此留在大院君的府里。据说申在孝因弟子迟迟不回，思念弟子而创作了短歌《桃李花歌》：

“二十四下刮风后万象更新，春季到来。赏花，赏花，去欣赏桃李花吧。桃红李白争相绽放，花中有花，那是什么花呢？”

在这首歌里，申在孝以婀娜多姿的桃花和李花来隐喻陈彩仙的美貌。很可惜的是，这首歌只有辞说流传下来，后来金素姬名唱为这首歌谱曲而得以广为流传。

短歌《桃李花歌》 / 伽倻琴弹唱-金美诚（音）





国人下棋时，当棋子占据有利位置，这让对方很是为难，不知所措时，很多人都会兴致勃勃、得意洋洋地说：“下棋的人去哪儿了？”好像下棋就是为了说这句话似的。





围棋使用黑色和白色的圆形棋子进行对弈，双方轮流下子，终局时以目数多者为胜。象棋则分为楚汉两组，棋子各有不同的角色和特点，所以棋手如何行棋，将对方的帅（将）将死或困毙就能获胜。在象棋游戏中，楚汉分别指楚国项羽和汉朝刘邦。京畿杂歌《象棋打令》则将故事的背景改为《三国演义》，歌颂叱咤风云的英雄人物：

“汉水汉字刘皇叔，楚国楚字曹孟德，此车彼车关云长，此炮彼炮吕布，大象象字赵子龙，骏马马字马超。。。”

在这里，刘皇叔指刘备，曹孟德指曹操。《象棋打令》独特的是，歌词内容没有头绪，不着边际。开头先感叹迷人风光，接着突然跳到房子完工后举行的仪式中吟唱的音乐，然后还提及去济州岛和平壤游览的事情，到了尾声才提到象棋。可不管内容如何，曲调非常欢快，所以人们正在兴头上的时候喜欢唱这首歌。