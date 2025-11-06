LE SSERAFIM新歌《SPAGHETTI》空降公告牌单曲榜 创最高排名

ⓒ SOURCE MUSIC

LE SSERAFIM新歌《SPAGHETTI》跻身美国公告牌（Billboard）主榜单“百强单曲榜（Hot 100）”，展现出强劲的全球人气。

公告牌当地时间4日公布了最新榜单，《SPAGHETTI》以第50名的成绩空降百强单曲榜，创下了组合出道以来在该榜单上的最高排名。此前作品《CRAZY》曾最高排名第76名。《SPAGHETTI》以朗朗上口的旋律和独特的歌词展现出LE SSERAFIM特有的魅力，防弹少年团（BTS）成员j-hope参与了制作与合唱，为歌曲增添了亮点。

此外，Netflix动画电影《K-POP：猎魔女团》OST人气依旧，8首歌曲均进入了最新一期的百强单曲榜，其中《Golden》位列第二。HYBE旗下全球女团KATSEYE的《Gabriela》排在第37位，TWICE《Strategy》位列第72位。

专辑榜“公告牌200”（Billboard 200）方面，《K-POP：猎魔女团》OST专辑连续四周稳居亚军。BOYNEXTDOOR新EP《The Action》空降榜单第40位，KATSEYE的《BEAUTIFUL CHAOS》第42位，Stray Kids《KARMA》位列第86位，TWICE的《THIS IS FOR》第196位。