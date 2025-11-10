第32集：韩国网漫，引领世界文化潮流

网络漫画的起点

网络漫画是一种在网络上阅览的数字漫画。20世纪90年代后期，在IMF金融危机导致漫画市场萎缩的背景下，年轻的创作者们通过个人主页和博客发布作品，网络漫画由此诞生。像姜草、周浩旻等如今仍活跃于业界的漫画家，正是在那个时期通过在线创作空间展示作品、崭露头角的。





韩国代表漫画家许英万漫画展

1980年代漫画杂志

漫画平台的诞生 2000年代初，随着Daum、Naver等门户网站正式推出网漫连载和参与专区，网漫产业的基础得以奠定。姜草的《纯情漫画》以长篇连载和纵向滚动的阅读方式，为读者提供了全新的数字阅读体验，并因区别于纸质漫画的叙事方式而备受瞩目。漫画平台的出现，使作品的发行、投资和读者的引入更加便捷，从而推动了网络漫画市场的快速成长。





Naver网漫、Kakao网漫标志

漫画家周浩旻（左） 姜草（右）

智能手机时代的网漫崛起 随着智能手机的普及，网络漫画变得随时随地触手可及。通过评论与实时互动，读者的参与度进一步提升，粉丝群体的形成也变得更加活跃。从《甜蜜家园》到《财阀家的小儿子》，众多网漫作品被改编成电视剧、电影与游戏，在全球市场上也扩大了影响力。





改编成影视剧的网络漫画 (从左至右：《未生》、《梨泰院Class》、《奶酪陷阱》)

成为 K-内容的核心力量 网络漫画已成为韩国文化内容的核心增长引擎。像《我独自升级》这样的网漫与网文改编作品，正不断被制作成动画、电影等多种形式，并在海外也拥有了庞大粉丝群。Naver网络漫画、Kakao网络漫画等平台通过积极的海外拓展与自主制作，持续增强 K-内容的国际竞争力。可以说，韩国网漫已经成为引领韩流的新核心。



