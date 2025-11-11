格莱美新一届提名揭晓　K-POP作品首次跻身主要奖项

ⓒ THE BLACK LABEL, NETFLIX, HYBE UMG

第68届格莱美奖提名名单日前正式公布，K-POP实现了历史性突破。

BLACKPINK成员ROSÉ（朴彩英）与Bruno Mars（布鲁诺·马尔斯）合唱的《APT.》入围年度歌曲、年度制作等3个奖项；《K-POP：猎魔女团》OST《Golden》则拿下5项提名；HYBE旗下国际女团KATSEYE跻身年度新人奖候选名单。这是K-POP作品与K-POP艺人首次同时进入格莱美的所谓“四大奖”（年度歌曲、年度制作、年度专辑、年度新人）领域，意义非凡。

对此，《洛杉矶时报》、《福布斯》、BBC等美欧多家主流媒体均表示，这是K-POP“真正进入格莱美主流视野的标志性一年”。相关报道均评价称，K-POP多年在全球范围内的影响力已无法忽视，格莱美的评审结构变化与文化多元化趋势，也促成了今年的结果。

此外，《K-POP：猎魔女团》电影原声带还入围“最佳影视原声合辑奖”，被认为是“多位韩国音乐人共同推动的成果”。

格莱美方面透露，今年新增的3800名新会员中，年轻创作者及多元背景的比例明显提升，这一变化被视为本届提名呈现更多“全球化与跨文化”面貌的原因之一。