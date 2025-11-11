KATSEYE Spotify全球月听众数第一

ⓒ HYBE UMG

HYBE与环球音乐集团合资唱片公司HYBE×Geffen推出的全球女团KATSEYE，在Spotify最新统计中成为全球月听众数第一的女团，展现出强劲的国际人气。

根据Spotify最新月度数据（10月13日至11月9日），KATSEYE的月听众达到3340万余人次，超过同期主要K-POP艺人，在全球女团中位居首位。与其流媒体成绩相近的仅有Netflix电影《K-POP：猎魔女团》中虚拟女团HUNTR/X。

KATSEYE的歌曲《Gabriela》截至当地时间9日累计播放量已突破4亿次，自6月20日发行以来仅用了约143天。目前KATSEYE已有两首歌曲突破4亿次播放量，另一首为《Touch》，已于10月28日超过5亿次播放量，今年4月发行的《Gnarly》播放量也累计达3.2亿次。出道歌曲《Debut》与《Gameboy》的播放量分别超过1.9亿次和1.2亿次。

另外，KATSEYE作品播放量破亿速度也愈发加快，去年7月发行的《Touch》用时80天，今年4月的《Gnarly》缩短至52天，而《Gabriela》仅用38天成功破亿。

KATSEYE本月将开启首轮北美巡演，在多伦多、纽约、洛杉矶、墨西哥城等13座城市共举行16场演出。她们还将在明年2月举行的格莱美奖中角逐最佳新人奖，并于4月登上美国“科切拉音乐节”舞台。