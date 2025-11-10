《漫话国乐》 有请 / 小春香歌 / 夜声

盘索里表演中，除了艺人与鼓手之间的默契外，艺人与观众之间的互动也同样重要，这正是盘索里的看点之一。这里所说的“互动”，指的是在某些情节中，观众会随声应和，沉稳地说出“好”“不错”“唱得好”等助兴词，为表演增添兴致，烘托现场气氛。





韩国流行歌曲K-pop中也存在类似的互动形式。歌手演唱时，在特定的节奏或段落，台下粉丝会齐声喊出特定口号，这也可以看作是盘索里“应和声”传统的延续。不同的是，若不了解盘索里内容，就难以恰当地随声应和。据说，如今有些年轻观众在观看盘索里表演前，会像K-pop粉丝背应援口号那样，提前预习在哪些情节发出应和声。上世纪30年代发行的国乐唱片中，有一首作品的应和声尤为引人注目——那是艺人在表演假面舞时发出的应和声，用以提前提示观众即将登场的舞姿与节奏长短。

《有请》 / 演唱-金柱浩（音）





墨桂月名唱于1921年出生在首尔，从小就喜欢音乐且颇具天赋。但她的父亲是个爱面子的人，极力反对女儿成为艺人。母亲的想法却不同，于是把女儿送到一户人家当养女。养父母大力支持墨桂月学习国乐，还请来师傅予以指导。第一位师傅尤为讲究礼仪，认为艺人的首要条件是管束自己，所以严格地指导弟子。得益于此，仅历时两年，墨桂月名唱便学会了师傅的全部曲目。之后，她又拜当代首屈一指的崔贞植名唱为师，从15岁起出演广播节目，展开了丰富的活动。

韩国战争爆发后，墨桂月名唱为了谋生在餐厅里表演盘索里。然而，这一行为当时被认为有损艺人的名声，因此她长期未能被指定为国家非物质文化遗产技艺传承人。幸运的是，1975年，她与李银珠名唱、安翡翠名唱一道，被正式指定为京畿民谣的技艺传承人。





除了民谣以外，墨桂月名唱还把非常特别的音乐形式——“诵书”传承下来。所谓“诵书”，是指念书的声音，但与书生读书的声音不同，而是在优雅、富有韵味的旋律中吟诵故事内容。代表作品有《三说记》和《秋风感别曲》。

京畿杂歌《小春香歌》 / 演唱-墨桂月名唱





在韩国，即使是不懂国乐的人也大都听说过一位艺人的名字——黄秉冀。他的资历非同凡响，毕业于国立首尔大学法律系，却走上了艺人的道路。上世纪60年代，作曲在传统乐坛尚未推广之时，黄秉冀名人凭借亲自创作并演奏的乐曲而备受关注。他于1985年发表伽倻琴乐曲《夜声》。对此，名人在一篇文章中曾这样写道：

“1980年，我有一次去KBS录音。记得当时的录音间得经过录音师的小机房，在那里我看到墙上挂着的一幅画，不禁大吃一惊。那是一幅山水画。通常这类山水画中人物都很渺小，但这幅画不同，画面的主角是一位男子的背影，就像电影中的一个场景。山水画竟能有如此独特的构图，实在令人惊讶。”

这篇文章里提到的作品是朝鲜王朝后期著名画家安中植的《声在树间图》。这幅画以宋代大文学家欧阳修的《秋声赋》为素材创作，描绘了这样的情景：诗人在深夜里读书时，忽然听到有声音从外面传来，便让书童前去查看。书童回来答道：“星星月亮光辉灿烂，银河高高挂在天空，四周寂静无人，声音是从树林里传来的。”画家将《秋声赋》的情趣通过画作表现出来。这幅画又启发了黄秉冀名人的灵感，他通过伽倻琴乐曲表达出了画作的情趣。