NewJeans归属ADOR几成定局 MINJI、HANNI、DANIELLE表明重回公司意愿

NewJeans与ADOR持续一年的专属合约纠纷迎来新的转折点。

据悉，与同ADOR事先进行过协商的HAERIN（姜谐潾）、HYEIN（李惠仁）情况不同，突然公开表达回归公司意向的MINJI（金玟池）、HANNI（范玉欣）、DANIELLE 3名成员，预计将于近期与ADOR进行面谈。

13日歌坛消息人士表示，ADOR针对NewJeans 5名成员提起的“专属合约效力确认诉讼”，若5名成员未在14日0时之前提起上诉，“认可合约有效”的一审判决将正式生效。

继前一天ADOR宣布HAERIN、HYEIN回归公司后，MINJI、HANNI、DANIELLE 3人也表明了回归意愿，因此5名成员大概率不会提交上诉状。如此一来，5名成员将从14日0时起重归ADOR公司管理。

ADOR此前表示，“HAERIN、HYEIN在与公司充分‘讨论’后，决定‘尊重法院判决’，遵守专属合约。”据传在这一过程中，HYEIN的父亲也发挥了重要作用。虽然具体协商内容未被公开，但从公告中“决定尊重判决”这一说法来看，可以推测两人接受了法院的判决。而MINJI、HANNI、DANIELLE 3人则是在ADOR宣布两名成员回归约2小时40分钟后，向媒体发表了“个人声明”，宣布希望回归公司。声明中称：“由于1名成员目前在南极，因此回应较晚。但ADOR尚未答复，只能先单独表明立场。”

据悉，ADOR将尽快与3位成员进行直接会面，3人也已就会面达成共识，面谈预计最快将于本周末或下周初进行。若面谈成行，预计谈判中也将出现“尊重法院判决”等关键议题。

对此，闵熙珍也表示尊重NewJeans的决定，并称组合需要“保持完整体”。