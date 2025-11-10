第33集： “罗老”号发射成功，韩国踏上宇宙强国征程

韩国人造卫星的起点

1987年，《航空航天产业发展促进法》出台，为宇宙开发奠定了法律基础。1989年，KAIST研究团队与英国萨里大学携手启动卫星研制。1992年，“韩星1号”成功升空，韩国由此跻身卫星拥有国行列。此后，“韩星2号“、”韩星3号”、多用途卫星“阿里郎1号”以及“千里眼1号”等相继发射，韩国航天技术领域迅速扩展至地球观测、通信、气象观测等多个维度，为韩国宇宙产业铺就成长快车道。





1992年8月“韩星1号”发射成功

ⓒ KBS

“罗老”号，韩国运载火箭研发的起点 在人造卫星研发的同时，把卫星送入太空的运载火箭研制也被同步提上日程。1989 年，韩国航空宇宙研究所（KARI）成立；1993 年，“科学火箭 1 号”顺利升空，自主发射体研制正式起步。此后，与俄罗斯合作研制的“罗老”号历经两次失败，终于在2013年第三次发射成功。由此，韩国成为能够在本土以自主火箭发射卫星的国家，为日后实现运载火箭技术完全自立奠定了基础。





科学火箭 1号、2号、3号

ⓒ KBS

2013年“罗老”号第三次发射成功

ⓒ KBS

国产运载火箭“世界”号的成功 依托“罗老”号积累的经验，韩国正式启动自主研制运载火箭“世界”号的计划，并于2022年第二次发射时取得成功。由此，韩国成为全球第七个能够独立将一吨级以上实用卫星送入太空的国家。“世界”号的国产化率超过96%，从设计、制造、测试到发射的全部流程，均由韩国自主完成。这也让韩国在运载火箭研制方面积累了宝贵经验，并建立了坚定信心。





正在进行准备工作的“罗老”号, “罗老”号发射成功

ⓒ KBS

踏上未来宇宙强国之路 2022年8月，韩国首个月球轨道探测器“Danuri”号成功发射，并于四个月后顺利进入月球轨道，韩国由此跻身拥有月球探测器的国家行列。不仅如此，韩国还在推进2032年实现月球着陆、2045年展开火星探测的计划。从“韩星”到“罗老”号，再到“世界”号、“Danuri”号，每一次挑战与成功，都在为韩国迈向宇宙强国的征程奠定坚实的基础。



