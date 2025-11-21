Stray Kids入选美媒“全球演唱会巡演Top20” K-POP歌手最高排名

ⓒ JYP Entertainment

Stray Kids在全球各地掀起的世界巡演持续获海外媒体关注，再度巩固其“全球体育场级艺人”的影响力。

据美国权威演出媒体Pollstar近日发布的“全球演唱会巡演Top20”榜单显示，Stray Kids排名第二，领跑所有上榜K-POP艺人。该榜单以各地区平均票房收入为依据进行排名。

Stray Kids世界巡演“DOMINATE”于上个月在仁川亚运会主体育场完美收官。本轮巡演在国内外35个地区共举行了56场演出，其中有28地为体育场规模，场均吸引观众人数破万，刷新多项纪录。不仅如此，Stray Kids还创下多个场馆的“K-POP艺人首次入驻”记录，如西雅图T-Mobile球场、多伦多罗杰斯中心、阿姆斯特丹约翰·克鲁伊夫竞技场、法兰克福德意志银行公园、伦敦托特纳姆热刺球场、马德里万达大都会球场等，同时，巴黎站法兰西体育场的演出则达成K-POP史上最大规模、最多观众的演唱会。

Stray Kids将于本月21日美国东部时间0点（韩国时间14点）全球同步发行新专辑《SKZ IT TAPE ‘DO IT’》，专辑共收录包括双主打《Do It》《DIVINE》在内的5首新歌，全部由组合制作小分队3RACHA参与创作。