金宇彬、申敏儿10年恋爱修成正果 官宣婚讯

ⓒ YONHAP News

演员金宇彬与申敏儿宣布结婚喜讯。

20日，经纪公司AM娱乐表示：“演员申敏儿与演员金宇彬在长久交往中建立了深厚的信任，决定成为彼此的人生伴侣。”正式公布了两人的婚讯。经纪公司表示，两人的婚礼将于12月20日在首尔某处举行，将只邀请双方家人及亲友，以非公开形式举行。

金宇彬也写下亲笔信向粉丝官宣喜讯。他在信中写道：“我决定与这位相伴已久的恋人组成家庭，今后想一起继续走下去。希望大家为我们送上祝福，让我们即将踏上的这条路更加温暖。”

金宇彬与申敏儿自2015年公开恋情以来，已携手走过10年。2017年金宇彬被诊断为鼻咽癌后，申敏儿一直陪伴在侧，直到2019年他康复回归，展现了两人深厚的感情。2022年，两人还共同出演了电视剧《我们的蓝调时光》。两人不仅在各类节目中展现稳定的恋爱关系，私下甜蜜出游也常被路人偶遇，可谓模范明星恋人。

两人婚讯公布后，网友也纷纷留言称：“一定要幸福呀”“太般配了”“共患难过，更懂得珍惜吧”“这是我最祝福的一对明星情侣”“第一次听到别人的婚讯这么开心”“一定要公开婚纱照”等，引发祝福浪潮。

另外，申敏儿即将通过Disney+新剧《再婚皇后》与观众见面。金宇彬主演的Netflix原创剧《愿望成真》正在热播，他也活跃在综艺节目《种豆得豆》第二季中。