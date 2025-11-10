《漫话国乐》 汤饭打令 / 瀛州十景歌 / 琵琶散调

韩国人的家常便饭通常以米饭，汤和几样简单的小菜为主。汤饭是韩国独特的菜品之一，它将米饭和汤混合在大碗或石锅中食用。朝鲜王朝著名学者李瀷在其著作《星湖僿说》中就有关于汤饭的记载：





“右议政安玹一辈子穿着破旧的衣服，吃着简单的食物，其中就包括豆叶汤。有趣的是，他每次吃饭，从不先品尝汤的味道，而是直接把米饭放入汤碗中。有一次和他一起用餐的人问他：‘如果汤不好喝怎么办？’李瀷回答说：‘不好喝也没办法，还是得吃啊。’李瀷之所以这样说，是因为他吃饭时不需要小菜，即便直接把米饭放入汤里，也能觉得美味可口。’”更何况，这汤是经过整晚熬制的牛肉汤。





韩国古装剧中常出现这样的场景：在集市最热闹的地方——露天食堂，人们三五成群围坐餐桌，享用热腾腾的汤饭，气氛热闹非凡。





汤饭相当于现代的快餐，为些忙碌不堪的商贩、行人和过客提供简单又美味的餐食。汤饭种类多样，如杨州醒酒汤、光州牛头肉汤饭、全州豆芽汤饭、并川血肠汤饭等，几乎各地都有自己的特色汤饭。

《汤饭打令》 / 演唱-全炳勋章（音）





金住玉名唱于1925年出生在济州岛。她的父亲是当地赫赫有名的艺人，因此她从小在音乐的熏陶下长大，并向母亲的亲戚金金莲学习民谣。结婚后，金住玉名唱没有局限于家庭主妇的角色，而是更加专注于表演活动。韩国战争爆发后，她曾有一段时间迁居首尔。上世纪60年代中期，丈夫去世后，她回到济州岛，成立了济州民谣艺术团，致力于济州民谣的发掘与传承。尤其值得一提的是，1982年，美国史密森尼博物馆举办美韩建交100周年纪念活动时，金住玉名唱与美国俄克拉何马民俗表演团联合演出。她在演出中边敲击济州岛的水缸，边演唱民谣，以独特的表演形式赢得了观众的热烈喝彩。





济州岛的水缸是当地妇女用来打水的工具。大陆地区的人习惯把水缸放在头上搬运，济州岛的人则把水缸放入篮子里背在后背上搬运。济州岛的妇女在劳作时，会边用竹竿敲击水缸，边唱歌，以缓解工作带来的疲劳与压力。难能可贵的是，金住玉名唱早就意识到，济州岛的民谣蕴含着当地人的艰苦生活与辛酸历史，具有深厚的艺术价值。因此，她决定将余生奉献给民谣的推广，并为此付出了巨大的努力。





《瀛州十景歌》歌颂济州岛十大自然风光和人文景致。 瀛洲是济州岛的古名，瀛洲十景指济州岛著名的十大名胜。例如，城山日出峰的“城山日出”、沙罗峰的晚霞“沙峰落照”、夏日的正房瀑布“正房夏瀑”、秋日的橘园“橘林秋色”、汉拿山灵室的奇岩绝壁“灵室奇岩”、汉拿山白鹿潭的皑皑白雪“鹿潭满雪”等。这些都是济州岛值得一看的景点。

《瀛州十景歌》/ 演唱-金住玉名唱





统一新罗时期广为演奏的三种弹拨弦鸣乐器被称为“三弦”，即伽倻琴，玄琴和琵琶。其中，琵琶如今在韩国国内已很难见到。琵琶的形制和奏法与西方的吉他相近。弹奏琵琶时竖抱琴身，以左手按弦，右手夹持拨片弹拨琴弦，从而发出声音。





韩国的寺院里中一些壁画和雕塑，如果仔细观察，可以发现四天王或飞天女神演奏琵琶的形象。由此可知，在古代，琵琶是一种非常普遍的乐器。四天王是维护佛法的守护神，飞天女神犹如西方的天使，象征着空中飞翔的神灵。如此神圣的存在都以琵琶为伴，可见对于古人来讲，琵琶是一种高贵的乐器。虽然琵琶的奏法曾一度失传，但令人欣慰的是，现代已有艺人通过多样的方式积极探索琵琶的发展可能性。