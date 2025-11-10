第34集：金妍儿——谱写冬奥历史新篇章

世界公认的“花滑女王”——金妍儿

金妍儿是女子单人滑历史上首位横扫奥运会、世界锦标赛、四大洲锦标赛、大奖赛总决赛的全满贯选手。包括传奇名将关颖珊在内的诸多国际专家，都对她将艺术性、技术性与速度融为一体的“近乎完美的竞技表现”赞叹不已。甚至她的部分比赛录像，如今仍被国际滑联（ISU）作为范本参考使用。





金妍儿选手

ⓒ KBS

创造冬奥新纪录 7岁开始接触滑冰的金妍儿，12岁时便掌握了五种三周跳，展现出过人天赋。进入成年组后，她在世界大赛中接连夺冠，并屡次刷新世界纪录。2010年温哥华冬奥会上，她在短节目、自由滑以及总分三个项目中同时刷新当时的世界纪录，最终摘得金牌。2014年索契冬奥会上，她以极高完成度的表演获得银牌。虽非金牌，却被誉为“最有价值的银牌”，在花样滑冰史上留下了深刻的印记。





(左) 青少年时期点金妍儿选手, (右) 2009年大奖赛总决赛

ⓒ KBS

为平昌奥运会申办助力 退役之后，金妍儿在体育外交与平昌冬奥申办舞台上发挥了极大的影响力。她以IOC最终陈述者与首任宣传大使的身份助力平昌成功申奥，也在多项国际活动中，把韩国体育的实力与和平的信息传递给全世界。金妍儿的步履已经超越选手时期的成绩本身，为提升韩国冬季体育的地位和国际影响力作出了重要贡献。





联合国演讲现场

ⓒ KBS

“Yuna Kids”和冬季体育的未来 随着金妍儿的影响力不断扩大，韩国国内对花样滑冰的关注度也随之攀升，整体经济水平也大幅提升。在她之后成长起来的“妍儿一代”，如今已活跃于青少年组与成年组赛场，尽情展露锋芒。正因如此，金妍儿被誉为书写韩国乃至世界冬季体育新篇章的传奇选手。



