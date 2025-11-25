国民演员李顺载逝世 享年91岁

ⓒ YONHAP News

资深演员李顺载于25日凌晨离世，享年91岁。据家属介绍，李顺载虽然年事已高，但一直坚持严谨的健康管理，在电影、电视剧、话剧等多个领域持续活跃，直至生命最后阶段。

李顺载1934年生于咸镜北道会宁，四岁随祖父母来到首尔，户口记载出生年份为1935年。学生时代曾经历解放与韩国战争。进入首尔大学哲学系后，他因深受电影《哈姆雷特》中劳伦斯·奥利弗的表演影响，正式决定走上演员之路。

1956年，李顺载以话剧《越过地平线》出道，后于1965年成为TBC电视台第一期签约演员，可谓与韩国放送史共同成长。李顺载一生拍摄超过140部电视剧，《看了又看》《澡堂老板家的男人们》《野人时代》《土地》等都堪称经典，深受观众喜爱。若将配角与特别出演计算在内，其作品数量已难以计数。他曾一个月参与拍摄了30部作品，工作量十分惊人。尤其是在史剧方面，上世纪90年代，他以沉稳、厚重的表演，助力韩国历史剧进入黄金时代。进入2000年代后，他突破戏路，接拍了《无法阻挡的High Kick》(2006)等情景喜剧，展现出与严肃形象截然不同的另一面，以独特的喜剧节奏征服了各年龄层观众。此外，在《花样爷爷》等综艺节目中，他精力充沛，性格爽朗，被观众亲切地称为“直进顺载”。

直到去年10月，因健康问题暂停活动之前，他都在参与话剧《等待戈多的人们》和KBS2电视剧《狗话》的演出，并在2023年KBS演技大赏上，成为史上最高龄的最高荣誉“大赏”得主。他晚年还担任延世大学表演艺术学科的客座教授，以严谨态度指导后辈演员。

李顺载用近70年时间证明了演技是一生的修行。他的逝世不仅是一个时代的落幕，更让韩国观众失去了一位用生命表演的“永远的现役演员”。