林芳蔚名唱是日本殖民统治韩国时期，凭借《蓬头乱发》一曲一举成名的盘索里艺人。据说收录该曲的唱片销量突破百万，而他和经营餐厅的珊瑚珠之间迸发出的爱情火花，也一度成为热门话题。为了和心上人一起生活，林芳蔚名唱甚至暂停所有活动，阔别乐坛。





然而，后来林芳蔚名唱发现自己的唱功不及以往，受到了巨大的冲击，于是一言不发地离家出走，独自前往山上练歌。珊瑚珠则日夜思念，翘首盼望林芳蔚名唱归来，因伤心过度而常常患病。她四处打听林芳蔚名唱的消息，虽然找到了他，却遭到他拒见。命运弄人，没过多久，心灰意冷的珊瑚珠罹患重病，危在旦夕。周围的人都劝林芳蔚名唱去给珊瑚珠送终，但当他下山回到家时，珊瑚珠已经不辞而别。林芳蔚名唱悲痛欲绝，抱着心上人的遗体，唱起了《回忆》这首歌，那歌声犹如痛哭声，深深触动人心。

《回忆》 / 演唱-林芳蔚名唱





全贞敏名唱于1953年在忠清南道锦山出生。据说，她出生不久后，一位老和尚曾对父母说，这个孩子八字短命，最好长大后从事能够带给别人快乐的职业。父母听从僧侣的指点，让女儿学习国乐。由于女儿学得很快，母亲又安排她拜洪政泽名唱为师继续学习，之后进一步让她前往首尔，师从朴初月名唱。然而，全贞敏名唱的想法当时与母亲有所不同。虽然听从父母的话学习了国乐，但她并不太感兴趣，而且经常学完就忘，反复的过程让她觉得枯燥单调，因此有一段时间她停止学习，在家休息。一次，她在电视节目中看到艺人的表演，被歌声深深打动，感慨万千，便告诉自己应该回归乐坛。从那以后，全贞敏名唱全身心投入练歌。1979年，她加盟国立唱剧团；1984年，在所有艺人梦寐以求的国乐比赛——全州大私习游戏全国大赛中荣膺大奖。





全贞敏名唱的歌声稳定、嗓音动人，听起来非常舒服，因此有人说她唱歌不费力就能唱得好听。对此，全贞敏名唱解释说，其实唱歌并不需要用力，而是靠技巧和唱功，唯有勤加练习才能练成。

盘索里《水宫歌》中“老虎下山” / 演唱-全贞敏名唱





西道音乐《贝贝巫术》采用盘索里形式，一位艺人将多样的盘索里片段与才谈（类似中国的相声）编织成一个长篇叙述性故事，因此又被称为西道盘索里。

《贝贝巫术》讲述了平壤一户富人家因独生女贝贝在结婚前不幸夭折而悲痛欲绝的故事。父母因思念女儿，哪怕与女儿的灵魂见面也是求之不得，便请来全国各地的巫婆与巫师，举行招魂巫术。这时有人假扮成巫师，以一堆谎言欺骗富人家，甚至夺取他们的财物。





那么，富人家的掌上明珠为何如此短命，到底发生什么事呢？原来，有一天贝贝独自在家时，一位年轻英俊的僧侣造访，请求施主施舍。两人一见钟情，坠入爱河。然而，僧侣回到寺院后因相思病而濒临危急，其他僧侣便将他放入瓷缸，送到贝贝家，请求贝贝的父母代为保管。因为这是礼佛时使用的器物，父母将瓷缸放在家中最洁净的地方——女儿的房间。如此，贝贝与僧侣得以再次相聚，在接下来的几个月里偷偷度过甜蜜时光。可好景不长，僧侣暂时离开后再未归来，而贝贝的成亲日也已临近。由于无法向任何人倾诉秘密，贝贝最终病倒夭折。