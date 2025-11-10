第35集：《寄生虫》与获得世界认可的韩国电影

《寄生虫》：世界电影史的重要坐标

2025年6月，《纽约时报》评选出“21世纪百佳电影”，韩国电影《寄生虫》位列榜首。由奉俊昊导演执导的《寄生虫》，讲述了住在半地下的金基泽一家陆续以家教、司机、管家的身份潜入朴社长家，最终引爆阶层冲突的故事。影片立足于韩国特有的情境空间，却直指资本主义两极分化这一全球命题，被视为在“本土性”与“普遍性”之间找到完美平衡的作品。





电影《寄生虫》奥斯卡获奖之后的奉俊昊导演

ⓒ KBS

荣膺奥斯卡最佳影片奖 自2019年在第72届戛纳电影节摘得金棕榈后，《寄生虫》一路横扫悉尼、澳门、金球奖及奥斯卡等海内外电影展，获得300余座奖杯。尤其是在奥斯卡颁奖典礼上，《寄生虫》不仅作为一部非英语影片首次斩获最佳影片奖，同时还囊括了最佳导演、最佳原创剧本以及最佳国际电影共四项殊荣。这也让韩国电影在全球范围内,首次以艺术性与大众性兼备的魅力获得前所未有的认可。





出席戛纳电影节的《寄生虫》演员阵容与导演奉俊昊

ⓒ KBS

韩国电影的崛起与全球化 韩国电影进军海外始于20世纪50年代末，60至80年代以战后包含社会议题的作品引起了国际影展的关注。进入90年代，《生死谍变》等本土大片为韩国电影工业带来质与量的双重跃升。洪尚秀、李沧东、朴赞郁等个性鲜明的导演相继在海外电影节获奖，这也意味韩国内容的竞争力与影响力获得了世界的认可。





在海外获得认可的韩国电影 上排 - 姜大镇导演 《马夫》 1961年 (柏林国际电影节银熊奖) - 申相玉导演 《直到生命尽头》 1960年 (柏林国际电影节特别评审奖) - 李斗镛导演 《避幕》 1981年 (威尼斯国际电影节特别奖) - 李长镐导演 《傻瓜宣言》 1984年 (柏林国际电影节特别奖) - 裴镛均导演 《达摩为何东渡》 1989年 (洛迦诺国际电影节最佳影片、最佳导演、最佳摄影奖)

下排 - 姜帝圭导演 《生死谍变》 1999年 - 林权泽导演 《醉画仙》 2002年 (戛纳电影节最佳导演奖) - 朴赞郁导演 《老男孩》 2003年 (戛纳电影节评审团大奖) - 洪尚秀导演 《逃走的女人》 2020年 (柏林国际电影节最佳导演奖) - 朴赞郁导演 《分手的决心》 2022年 (戛纳电影节最佳导演奖)

《寄生虫》之后，韩国电影的全球影响力 《寄生虫》之后，韩国电影在戛纳、奥斯卡等主要国际电影节上持续取得亮眼成绩。尹汝贞凭借《米纳里》获得奥斯卡最佳女配角，朴赞郁与宋康浩则在戛纳分别摘得最佳导演和最佳男演员奖。韩国电影正在成为全球文化潮流的重要引爆点，引领着新一轮的国际关注。



