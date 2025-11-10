《漫话国乐》 奠币熙文 / 结缕草 / 孔明歌 / 湖南歌

韩国古装剧中，当国王与大臣商讨国事时，经常会出现“陛下，请保全宗庙和社稷！”这样的台词。这里的“宗庙”指供奉历代君主和王妃灵位的祠堂，“社稷”则分别指土地神和五谷神。在古代，宗庙和社稷不仅代表具体的场所与功能，更象征着国家与政权本身。国王和大臣谈论“宗庙社稷”，既是在回顾历代君主如何治理国家，也是在顾及务农百姓的现在与未来。





韩国光复后，政府为恢复宗庙社稷的历史意义，持续不断地推进复原工作。得益于此，在宗庙举行的祭祀社稷大典被联合国教科文组织列入世界遗产及人类非物质文化遗产名录。据了解，在古代宫廷建筑里举行的祭祀仪式传承至今，这在世界范围内是非常罕见的事情。

宗庙祭礼乐中“奠币熙文” / 演奏-国立国乐院正乐团





梁苏云名人是一位擅长黄海道地区音乐与舞蹈的艺术家。她于1924年出生在黄海道载宁的名门望族。上小学时，因为家庭原因，她随母亲迁居海州，由此获得了学习国乐与舞蹈的机会。一次，梁苏云被艺人精彩的假面舞表演深深吸引。某天，她似乎凭借着身体的记忆，不经意地模仿起假面舞艺人的动作跳了起来。母亲看到这一幕，担心女儿今后会走上“戏子”的道路，于是去请巫婆占卜指点。巫婆告诉她，孩子将来有可能成为巫婆，不如让她去学音乐。从此，梁苏云名人才得以正式开始学习国乐和舞蹈。





韩国战争爆发后，梁苏云名人从黄海道避难至仁川并在当地定居。当时仁川聚集了许多来自黄海道的难民，其中有一些人擅长音乐和舞蹈。梁苏云名人与这些艺人共同致力于黄海道地区假面舞和音乐的复原工作。在他们的努力下，凤山假面舞、康翎假面舞和殷栗假面舞得以复原，且被指定为国家非物质文化遗产。梁苏云名人也曾作为凤山假面舞的技艺传承人积极活动。不仅如此，名人传承下来的《贝贝巫术》被指定为黄海道非物质文化遗产，《海州剑舞》也以梁苏云名人的徒弟为核心得以传承下来。

《结缕草》 / 演唱-梁苏云、金贞淑

西道坐唱《孔明歌》/ 演唱-梁苏云、金学实（音）、金明云（音）





盘索里是一种综合性的曲艺形式，难度很高，一部盘索里的表演时间有的长达好几个小时。因此艺人在正式表演之前，通常会先唱一首短歌，借此招揽观众、调动现场氛围。盘索里所讲述的是自古以来流传下来的长篇戏剧故事，内容或诙谐幽默、或哀婉动人，情感丰富。因此，开场前表演的短歌节奏往往不快不慢，曲调平淡，通常歌颂美丽的自然风光、英雄豪杰的传说故事或人生哲理。比如，《湖南歌》这首短歌的特点在于借用了全罗道的一些地名，吟唱湖南地区的自然风光和风土人情：

“咸平的老人家想回家乡光州去看看，

租来济州岛的渔船驶向海南时，

在兴阳升起的阳光映照着宝成大地，

高山的晨雾围绕着灵光……”

曲子开头预告了将要前往湖南地区游览，随后歌词唱道：

“泰仁圣君复兴礼乐，

三太六经顺天心，

方伯守令镇安民……”

意思是说，贤明又仁慈的君主复兴礼乐，各地官员顺应天意，使百姓安居乐业。有趣的是，其中登场的泰仁、顺天、镇安也是湖南地区的地名，可见这首曲子应是当时识字的文人雅士以游戏心态所作，后来则被视为代表湖南地区的音乐。