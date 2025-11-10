第36集：《鱿鱼游戏》，改变 K-内容版图的现象级作品

《鱿鱼游戏》讲述的是一群陷入债务泥沼的人们，为争夺456亿韩元的奖金而展开生存竞争的故事。它把“一二三木头人”、“椪糖”、“弹珠游戏”等韩国传统游戏重构成生死关卡，使海外观众也能轻松理解规则并迅速代入情境。再加上参赛者的绝望处境、封闭空间里视觉冲击与美术设计，使这场“简单游戏”升级为承载社会议题的叙事，引发了深度共鸣。

根据奈飞官方统计，《鱿鱼游戏》上线后便迅速引爆全球范围的观看热潮，确立了其作为现象级作品的地位。2022年，《鱿鱼游戏》一举拿下艾美奖最佳导演奖、最佳男主角奖等六个重要奖项，成为非英语剧集中首部获得艾美主要奖项的作品。这一成就被视为韩国内容突破语言壁垒，具备了全球竞争力的标志性事件。

《鱿鱼游戏》成功之后

《鱿鱼游戏》大获成功后，其他国家也纷纷复制韩国式“死亡生存”题材，进行本土内容制作。同时，随着全球 OTT 平台对韩国内容的投资不断扩大，K-内容在策划阶段便具备了面向全球市场的竞争力。





向着全球市场扩张的K-内容

《鱿鱼游戏》已经超越“一部热门剧集”的意义，成为向全世界传播韩国文化与情感的重要契机。剧中游戏被搬到线下供人体验，椪糖模具和绿色运动服等周边产品也在全球广受欢迎，各类模仿、二次创作及表情包通过社交媒体迅速扩散，进一步强化了K-文化的影响力。这说明韩国内容已不仅是潮流现象，它正在成为全球文化的一个重要组成部分。