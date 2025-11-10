兔子跟着鳖一起走 / 牛郎织女 / 冬至月

盘索里《水宫歌》讲述了龙宫官员鳖主簿为了医治龙王的病，独自来到凡间，连哄带骗将兔子带到龙宫的故事。鳖来到凡间，好不容易找到兔子后对它说，如果兔子愿意跟自己一起进宫，就赐予它龙宫的官职。路过的狐狸眼见这一幕，觉得情况不妙，便拦住兔子劝道：“你是在这里土生土长的，入海怎能过得上好日子呢？自古以来，离乡背井去别的地方，搞不好会饿死在外，好运也会夭折的。”狐狸话音刚落，兔子这才回过神来，便告诉鳖自己不想去了。这时鳖冷静地跟兔子说：“不想去就别去了，我怎能拦着你自己放弃送上门的福气呢。”兔子听完，又觉得自己错过了千载难逢的好机会，于是又立刻改变了主意，恳求鳖带自己一起进宫。









在这种情况下，不仅故事里的兔子如此，人不也是经常这样吗？贪心过度，即使是周边的人好言相劝，也听不进去。

盘索里《水宫歌》中“兔子跟着鳖一起走” / 演唱-吴贞淑，长鼓-金清满





曹英淑名人于1934年出生，今年91岁。名人17岁时加盟女性国剧团，迄今已经74年了。如今，她虽已年迈力衰，却依然登台演出，成为后起之秀的典范。





去年，以女性国剧为素材的电视剧《正年》热播。在第一集的开头，曹英淑名人还担任配音，一时成了热点话题。名人的父亲是曹梦实名唱。据了解，名人的母亲担心女儿也像父亲一样成为戏子，便独自带着女儿迁居咸镜道元山。此后，女儿如愿考入元山师范学校。可命运弄人，韩国战争爆发后，母女俩不得不返回故乡。当时，因生活窘迫，曹英淑名人为了贴补家用，加盟了女性国剧团，即林春鶯名人率领的“女性国剧同志社”。当时，名人在剧团中与父亲久别重逢，而父亲正巧在剧团里担任音乐老师。





可直到那时，名人在音乐和舞蹈方面仍属外行，因此此后便在父亲和林春鶯名人的严格指导下刻苦训练。两年后，她在《春香传》中扮演方子一角，随后也成为女性国剧的招牌配角。遗憾的是，女性国剧的鼎盛时期没能持续很久。曹英淑名人在人生最艰苦的时期学到了一种独特的表演形式——脚面具，就是在脚上戴上小面具，装扮成人物形象，在舞台上和另一位才谈艺人一同唱歌、说相声。2012年，她还被指定为脚面具的技艺传承人。难能可贵的是，曹英淑名人迄今还在把女性国剧的插曲一一录制成唱片。

女性国剧《牛郎织女》中“地上篇” / 演唱-曹英淑名人等人





在朝鲜王朝时代，妓女不仅仅是陪酒之人。由于其服务对象多为文人雅士等贵族阶层，妓女必须具备一定的素质和条件。除了学识和教养以外，还得擅长琴棋书画、多才多艺，才能称得上“名妓”。其中，首屈一指的便是黄真伊。黄真伊不仅是名妓，还是一位著名诗人，生前留下诸多诗词佳作。其中，最广为人知的有时调诗《冬至月》：

“截取冬至夜半强，

春风被里屈幡藏。

有灯无月郎来夕，

曲曲铺舒寸寸长。”

这首诗生动地描绘了诗人的思念之情。诗人幻想将今夜截成两半，把其中一半珍藏起来；待爱人归来，再将其拉长，与爱人共度良宵。





时调诗如今以诗歌的形式流传下来，其实最初是作为歌词而创作的。黄真伊的时调诗《冬至月》便是以“二数大叶”的曲调演唱的。“二数大叶”指国乐中节奏最慢的音乐，艺人将45字左右的诗歌拉长，表演时间长达十分钟。冬季的夜晚本就漫长，等待爱人的时间会更显得难熬，因此以节奏最慢的曲调歌唱，也就别具情趣。