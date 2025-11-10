第37集：BTS，掀起全球K-POP飓风

K-POP 的起点与第一代偶像

追溯 K-POP 的源头，1992年“徐太志和孩子们”的登场无疑是一个关键节点。那时，徐太志把青少年文化推向主流，首次将嘻哈、摇滚、舞曲融合在一起，重塑了韩国大众音乐的走向。20世纪90年代后期，随着宝儿（BoA）的成功，东方神起、Wonder Girls 等第二代偶像又把舞台扩展至日本、东南亚等更广阔的区域，让 K-POP 真正走向了国际舞台。





徐太志和孩子们、 H.O.T、 水晶男孩、东方神起、宝儿

PSY 与《江南Style》的全球影响 PSY 的《江南Style》（2012）虽然与典型的 K-POP 风格有所不同，但凭借 YouTube 的“病毒式”传播迅速吸引全球目光，引爆了国际社会对 K-POP 的关注。也正是在那段时间，美国主流媒体开始正式地、大规模地报道 K-POP。因此，这首歌被评价为推动 K-POP 全球扩散的“引路人”，扮演了重要的启动角色。





PSY 《江南Style》

曾在全世界风靡一时的 PSY《江南Style》骑马舞

ⓒ KBS

BTS 登场以及 K-POP 的全球飓风 2013 年出道的防弹少年团（BTS），以《No More Dream》起步，逐步积累起全球声望。2017 年，他们首次获得公告牌“最佳社交艺人”。2020 年，《Dynamite》更是一举登顶公告牌百强单曲榜榜单，BTS成为首次夺得该榜单冠军的韩国艺人。BTS以完整叙事来构建专辑，用音乐传递信息、与粉丝 ARMY 展开交流。他们所表达的理念，也延伸到联合国演讲、社会公益活动以及 ARMY 的各种活动之中。其影响力已经超越音乐本身，扩展为一种社会文化力量。





防弹少年团(BTS)

ⓒ KBS

被任命为“未来一代与文化总统特别使节”的防弹少年团(BTS), 2021

ⓒ KBS

以联合国为背景舞台的BTS《Permission to Dance》 2021

ⓒ KBS