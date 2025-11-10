第37集：BTS，掀起全球K-POP飓风

K-POP 的起点与第一代偶像
追溯 K-POP 的源头，1992年“徐太志和孩子们”的登场无疑是一个关键节点。那时，徐太志把青少年文化推向主流，首次将嘻哈、摇滚、舞曲融合在一起，重塑了韩国大众音乐的走向。20世纪90年代后期，随着宝儿（BoA）的成功，东方神起、Wonder Girls 等第二代偶像又把舞台扩展至日本、东南亚等更广阔的区域，让 K-POP 真正走向了国际舞台。
徐太志和孩子们、 H.O.T、 水晶男孩、东方神起、宝儿
PSY 与《江南Style》的全球影响
PSY 的《江南Style》（2012）虽然与典型的 K-POP 风格有所不同，但凭借 YouTube 的“病毒式”传播迅速吸引全球目光，引爆了国际社会对 K-POP 的关注。也正是在那段时间，美国主流媒体开始正式地、大规模地报道 K-POP。因此，这首歌被评价为推动 K-POP 全球扩散的“引路人”，扮演了重要的启动角色。
PSY 《江南Style》 曾在全世界风靡一时的 PSY《江南Style》骑马舞
ⓒ KBS
BTS 登场以及 K-POP 的全球飓风
2013 年出道的防弹少年团（BTS），以《No More Dream》起步，逐步积累起全球声望。2017 年，他们首次获得公告牌“最佳社交艺人”。2020 年，《Dynamite》更是一举登顶公告牌百强单曲榜榜单，BTS成为首次夺得该榜单冠军的韩国艺人。BTS以完整叙事来构建专辑，用音乐传递信息、与粉丝 ARMY 展开交流。他们所表达的理念，也延伸到联合国演讲、社会公益活动以及 ARMY 的各种活动之中。其影响力已经超越音乐本身，扩展为一种社会文化力量。
防弹少年团(BTS)
ⓒ KBS
被任命为“未来一代与文化总统特别使节”的防弹少年团(BTS), 2021
ⓒ KBS
以联合国为背景舞台的BTS《Permission to Dance》 2021
ⓒ KBS
BTS 合体回归与 K-POP 的新期待
即便在 BTS 因服役而暂别舞台的这段时间里，K-POP 市场依然保持着多元而活跃的势头。BLACKPINK 成员朴彩英（ROSÉ）凭借与布鲁诺·马尔斯合作的单曲《APT.》入围格莱美，第四、五代偶像团体接连在全球舞台崭露头角，掀起了新一轮韩流热潮。而如今，BTS 合体回归进入倒计时，市场对 K-POP 的期待值也被彻底拉满。各成员的个人叙事与音乐成长，更被视为 K-POP 持续发展与向外扩张的重要风向标。
朴彩英（ROSÉ）《APT.》