《漫话国乐》 Amazing Grace / 首尔祖先军雄大人打令 / 乞粒米糕打令 / 即兴散调

约翰·牛顿于1725年出生在英国伦敦，长大后随父亲成为一名船夫。当时，对于船夫来说，真正能赚大钱的并不是捕鱼，而是黑奴贸易。于是，约翰·牛顿也参与其中，并成为黑奴商船的船长，事业一帆风顺。在这期间，他无恶不作。直到有一次，他的船只在一次航海途中遭遇暴风雨。人处于生死关头，往往只能向神祷告。当时约翰·牛顿也虔诚祈祷，幸运获救。于是，他痛改前非，决定将余生奉献给上帝，并最终成为一名圣公会牧师。难能可贵的是，约翰·牛顿在忏悔自己的罪过、感恩上帝的过程中创作了一首诗歌，也就是那首经久不衰的经典圣歌《Amazing Grace》(中文译名：奇异恩典)中的歌词：

“奇异恩典，何等甘甜，

我罪已得赦免；

前我失丧，今被寻回，

瞎眼今得看见。

如此恩典，使我敬畏，

使我心得安慰……”

这首歌不仅是约翰·牛顿一生得到拯救的见证，也在流传至今的数百年里感动了无数人。改过自新与真诚忏悔，也许正是上帝赐给人类最宝贵的礼物。

《Amazing Grace》 / 伽倻琴-李瑟琪（音）





金有感名人是国家非物质文化遗产《首尔重生祭》的技艺传承人。《首尔重生祭》指的是一种为亡灵超度的巫俗仪式，与其他巫术相比，其巫乐层次多、结构细密，显得格外华丽。





在古代，巫婆分为两类：一类是“降神巫”，指因经历神灵附体而成为巫婆的群体，主要分布在首尔以北地区；另一类是世代相传的“世袭巫”，主要分布在首尔以南地区。金有感名人虽说不是世袭巫，但她的母亲是一位受国家委托施行巫术的巫婆，名声显赫。据说名人在6岁与哥哥玩耍时突然被神灵附体，当时哥哥吓了一跳，不禁打了妹妹一巴掌。随后，名人突然双腿僵硬，好几个月都站不起来。9岁那年，她正式接受降神仪式，成为一名巫婆。此后，金有感名人把首尔地区多样的巫术完好地传承下来。1996年，《首尔重生祭》被指定为国家非物质文化遗产时，金有感名人也同时被指定为首位技艺传承人，从此，她致力于培养后起之秀。





金有感名人尤其擅长表演巫乐《大人打令》，因此获得“大人歌王”的称号。首尔地区的巫术中会有上山大人、都堂大人等多位“大人神”登场。据说这些大人神通常意味着祖先神或大神。大人神生性贪婪，脾气又大，但只要取悦大人神，让他们高兴了，他们便会祝福人们财源滚滚，万福临门。

《首尔祖先军雄大人打令》 / 演唱-金有感名人

《乞粒米糕打令》 / 演唱-金有感名人





许多人以为于勒是伽倻琴的创制人，但据古籍记载，伽倻琴最初是由伽倻国嘉悉王亲自创制的，而于勒只是奉命创作了乐曲。于勒本是伽倻国的宫廷乐师，伽倻国灭亡后，他带着伽倻琴流亡新罗，伽倻琴才得以保留当初的形制并流传至今。于勒的伽倻琴，又名“正乐伽倻琴”或“法琴”。到了朝鲜王朝末期，伽倻琴迎来了划时代的变化——散调伽倻琴问世。散调伽倻琴的共鸣箱比正乐伽倻琴更小，琴弦更细、间距更短，因此更适合演奏欢快、富有变化的音乐。另一方面，随着西方文化传入，原本只在室内演奏的音乐被搬上舞台，为了获得更大的音量，需要改良后的乐器；同时，为了演奏西方音乐，也需要能够发出更多音阶的乐器。由此，各种改良版伽倻琴应运而生。伽倻琴从最初的12弦逐渐扩展为13弦至25弦等多种类型。琴弦材质也由早期的丝弦发展为以钢丝弦替代的“铁伽倻琴”。





铁伽倻琴的钢丝弦相比丝弦，不仅能够发出更多的音阶和更高的音高，音色也更加丰富清亮，余音悠长，因此通常用于传统舞蹈的伴奏音乐。不过，由于钢丝弦弹性不足，演奏时需要格外小心，才能奏出动人心弦的音色。