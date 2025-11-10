第38集：K-古典音乐，从音乐现象到国际文化品牌

K-古典音乐的加冕之年 2025年被视为韩国古典音乐国际地位得到集中确认的一年。世界级指挥巨匠郑明勋正式确定出任意大利斯卡拉歌剧院音乐总监——这座自1778年创立、被誉为“世界三大歌剧院”之一的殿堂，迎来了首位亚洲出身的音乐总监，这也被视为 K-古典音乐正式走上世界古典音乐核心舞台的象征性事件。与此同时，世界级女高音曹秀美荣获法国艺术与文学最高勋章“司令勋章（Commandeur）”，再次印证了韩国声乐在国际古典音乐界的地位。





执棒KBS交响乐团的指挥家郑明勋 (左), 女高音歌唱家曹秀美 (右)

ⓒ KBS



K-古典音乐的历史 韩国古典音乐的真正起步，可以追溯到20世纪60年代走向世界舞台的第一代音乐家。钢琴家白建宇活跃于纽约与巴黎等国际音乐中心，以深邃的音乐诠释赢得了关注；作曲家尹伊桑则凭借独树一帜的现代音乐语言，在国际乐坛收获了声誉。由小提琴家郑京和、大提琴家郑明和、钢琴家郑明勋组成的“郑氏三重奏”也在国际舞台上展现出韩国演奏家的可能性，为K-古典音乐的发展奠定了坚实基础。





KBS交响乐团

ⓒ KBS

K-古典音乐时代的正式开启 进入21世纪后，年轻的韩国演奏家开始在国际重要音乐比赛中崭露头角，受到世界乐坛的关注。其中，2015年钢琴家赵成珍在肖邦国际钢琴比赛中夺冠，成为首位获此殊荣的韩国人，被视为K-古典音乐的关键转折点。此后，2022年林允灿在范·克莱本国际钢琴比赛中以最年轻冠军之姿夺魁，再次引发国际关注，展现出韩国古典音乐新的可能性。





2015年肖邦国际钢琴比赛冠军赵成珍在 (左),

2022年范·克莱本国际钢琴比赛冠军林允灿 (右)

为什么是 K-古典音乐 专家们认为，系统化的人才选拔机制、以韩国艺术综合大学为代表的专业教育体系，以及为年轻演奏家提供大量舞台实战机会的成熟环境成就了K-古典音乐的崛起。近年来，越来越多韩国演奏家的唱片入围国际古典音乐大奖候选名单，也让 K-古典音乐的国际地位进一步得到巩固。K-古典音乐已不再是短暂的旋风，而是世界古典音乐版图上的重要坐标。



