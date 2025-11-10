《漫话国乐》 查尔达什舞曲 / 成锦鸢流伽倻琴散调 / 举灵山

在韩国，人们在上学时都会学习国乐中的五音音阶。其实，韩国国乐也和西方音乐一样，共有十二个音。据古籍记载，朝鲜王朝世宗大王执政时期，负责音乐事务的臣子朴堧为了创作正确的音阶，付出了很多心血和努力。不过，在后来的日常音乐实践中，音乐主要基于五音音阶，因此被称为“五音”。国乐虽然共有十二个音阶，但它与西方音乐的十二平均律有所不同，所以熟悉西方音乐的人在聆听国乐时，常常会觉得音高似乎不太准。韩国传统乐器的独到之处也正在于此——它不像西方乐器那样发出固定的音高，而是能够为音高带来一定的变化。比如，在演奏弦鸣乐器时，可以通过按弦按得稍微长一点，或拉弦的方式来调节音高；在演奏气鸣乐器时，则可以通过将乐器下垂，或往后吹的方式来进行调整。不仅如此，韩国传统乐器也可以演奏西方的古典音乐。

《查尔达什舞曲》 / 奚琴-安秀莲





全罗北道非物质文化遗产《伽倻琴散调》的技艺传承人——池成子名人，出身于艺人世家。她的母亲是《伽倻琴散调》的技艺传承人成锦鸢名人，父亲则是《神房曲》的技艺传承人池瑛熙名人。父亲还擅长笛子和奚琴演奏，毕生致力于民俗音乐的收集、记录与整理，因此，子女们从小就把家里堆满的伽倻琴等乐器当作玩具来玩耍。池成子名人也常常跟随母亲参加大大小小的演出，在就读高中时便已举办了独奏会。长大后，池成子名人在多次海外演出中结识了日本翻译人员，并喜结良缘，此后定居日本，在当地继续展开活跃的艺术活动。她不仅与日本艺人联合演出，还在韩国语学校等机构教授伽倻琴。





旅日韩侨作家李良枝的小说《蝴蝶打令》，描写了旅日韩侨主人公对自身身份认同感到迷茫的故事。小说中有这样一段描写：

“在韩老师家里待上几个小时，对我来说就像回到了自己的国家。在那里，可以毫无顾忌地放声歌唱。练习结束后，哪怕已过去两三个小时，我仍不愿离开。房间里氤氲着若有若无的蒜香，辛奇的色泽映入眼帘，伽倻琴静静立在一旁，我不知不觉地沉入那绵延不绝的节奏之中。”据说，这部小说中登场的韩老师，其原型正是池成子名人。





池成子名人在日本活动期间逐渐意识到，越是不断演出，越需要进一步深造。后来，父母亲移居美国夏威夷。随着岁月流逝和生活环境的变化，母亲的散调音乐也变得更加丰富多样，因此，池成子名人经常往返于日本和夏威夷，学习母亲的散调音乐。到了上世纪90年代，池成子名人决定回国，并在国内持续展开活动。

《成锦鸢流伽倻琴散调》 / 伽倻琴-池成子名人，长鼓-郑喆浩（音）





梵呗是指在佛教仪式上，由僧人歌颂的声乐曲。与僧人单纯的念佛声不同，梵呗是一种由专门学习梵呗的僧人所歌颂的、具有独特形式的仪式音乐。《三国遗事》中记载了与乡歌《兜率歌》相关的梵呗故事。公元700年初，新罗景德王执政时期，曾发生过一件非常奇妙的事情。有一天，天空中突然出现了两个太阳，景德王心生不安，便召见佛教大师月明师。当时，月明师说：“小人不懂梵呗，只知道乡歌。”随后却突然唱起了《兜率歌》。由此不难推测，在当时已经有人在歌颂梵呗了。





梵呗的广泛流传则是在一百年之后。当真鉴禅师赴唐留学并回国后，梵呗逐渐传播开来。为缅怀真鉴禅师而立的传记碑中，就有关于梵呗的记载，其中写道：“真鉴禅师擅长梵呗，其歌声犹如金珠落银盘，哀婉的曲调好似飞翔的声音，清爽、优雅而又伤感。禅师不仅通过音乐取悦诸神，还致力于加以推广，于是寺院里挤满了慕名前来学习梵呗的人，他们争相模仿禅师的梵呗，堪称以音乐教化大众……”

从上述碑文内容可以看出，当时的梵呗不仅仅是一种音乐形式，更肩负着教化众生的意义。