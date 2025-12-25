ROSÉ《APT.》登顶TikTok年度音乐韩国榜

ⓒ THE BLACK LABEL

BLACKPINK成员ROSÉ（朴彩英）全球现象级人气歌曲《APT.》登顶TikTok音乐榜。

ROSÉ与Bruno Mars合作的《APT.》在TikTok公布的“2025 年度歌曲”榜单中，获得韩国音乐部门第一、全球音乐部门第六的成绩。

作为ROSÉ首张正规专辑《rosie》的先行曲，《APT.》自去年10月发行以来便引发全球热潮，不仅在公告牌（Billboard）“百强单曲榜”（Hot 100）中连续上榜45周，创下K-POP最长上榜纪录，MV在YouTube中的播放量也已突破22亿次。

今年，《APT.》在各平台年榜中的表现同样亮眼。歌曲在公告牌2025年“Global 200年终榜”中登顶，在“百强单曲年终榜”中排名第九，还被Apple Music评选为“年度歌曲”。

《APT.》还为ROSÉ带来无数荣誉。在MTV音乐录影带大奖（MTV Video Music Awards）上，她成为首位获得“年度歌曲”这一最高奖项的K-POP歌手；同时，她还入围了明年格莱美奖“年度歌曲”“年度制作”“最佳流行组合/团体表演”三大通类奖项，创造了K-POP歌手首次同时入围两项主要奖项的纪录。