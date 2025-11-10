第39集： 韩江获诺贝尔，韩国文学时代启幕

韩江：首位获得诺贝尔文学奖的亚洲女作家

2024年，作家韩江成为首位获得诺贝尔文学奖的亚洲女作家。《少年来了》《不做告别》等作品以历史悲剧为背景，通过克制而富有诗意的语言，深入探讨了人类尊严与记忆的主题，赢得了世界文学界的广泛共鸣。此次获奖不仅是她个人创作生涯的重要里程碑，也被视为韩国文学的国际地位得到确认的标志性事件。





2024年诺贝尔文学奖颁奖仪式，作家韩江 ⓒ KBS

韩江的文学世界 韩江于1993年以诗歌《首尔之冬》崭露头角，次年凭借短篇小说《红锚》正式步入文坛。此后，在《素食者》《希腊语时间》《起风了，出发吧》等作品中，她不断探讨人性的暴力、沉默与受难，深入描绘个体的内心世界。其中，《素食者》以象征与寓言的手法，刻画了一位女性为拒绝暴力而做出的选择，并于2016年荣获布克国际文学奖。节制凝练的文字与充满留白的语言韵律，构成了韩江文学独特的诗意风格。





韩江的父亲，作家韩胜源,

2016年获得英国布克国际文学奖的韩江及译者狄波拉·史密斯

ⓒ KBS

布克国际文学奖获奖作品《素食者》

ⓒ KBS

韩江之前：世界舞台上的韩国文学 在韩江之前，韩国文学便已在持续走向海外。黄晳暎、申京淑、金英夏等作家的作品被翻译出版，逐渐进入国际读者的视野。诗人高银、小说家黄晳暎也被海外媒体与评论界视为诺贝尔文学奖的有力候选人。然而，受限于翻译体系与国际传播渠道，韩国文学在很长时间内被视为“具有潜力的边缘文学”。





韩国文学翻译院

ⓒ KBS

韩江之后：全面开启的K-文学时代 韩江获得诺贝尔文学奖后，韩国文学在世界市场上迎来了显著变化。郑宝拉、金惠顺等作家相继在国际文学奖项与海外出版市场获得关注，一些海外书店与国际活动中，“K-文学”专区和相关策划也逐步扩大。在韩国文学翻译院的支持、多语种翻译体系的完善以及K-内容全球热潮的推动下，韩国文学在世界舞台上的存在感不断增强。韩江的获奖，被视为全面开启K-文学时代的关键契机。





诗人金惠顺(左), 作家郑宝拉的《诅咒兔》 (右)

ⓒ KBS