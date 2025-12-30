NewJeans完整体回归无望 ADOR与Danielle解约

ⓒ ADOR

ADOR于29日宣布，NewJeans成员Hanni已决定回归ADOR。与此同时，ADOR与另一名成员Danielle解约，并将追究成员离队所引发的相关责任。

ADOR在当天发表的声明中称：“Hanni尊重法院判决，决定继续与ADOR合作。”对于Danielle，ADOR方面则表示：“鉴于其已难以继续作为NewJeans成员及ADOR旗下艺人进行活动，公司已于今日正式向其通知解除专属合约。”ADOR还表示，将追究在NewJeans成员离队及回归延误过程中负有重大责任的Danielle相关家属，以及ADOR前代表闵熙珍的法律责任。有消息称ADOR将索赔431亿韩元。

NewJeans成员此前因HYBE内部矛盾，要求恢复闵熙珍的代表职务，但相关诉求未被ADOR接受。随后，成员于去年11月主张ADOR违反专属合约，并据此认为合约已经解除，而ADOR则坚持认为合约有效，双方就此展开了一年之久的诉讼过程，最终法院判决ADOR主张成立。判决结果出炉后，事件出现转折，Haerin与Hyein决定回归ADOR，其余三名成员虽也相继表明了回归ADOR的态度，但最终并未成行。直至29日ADOR官宣Hanni回归、与Danielle解约。

而关于Minji，ADOR表示目前仍在持续沟通中。

ADOR强调，自成员公开表达回归意向以来，公司一直敞开对话，并同步推进对纠纷过程中相关事实关系的梳理与核实。对于争议期间引发的多种舆论，ADOR方面也表示将于日后作出说明，以消除其中的误解。