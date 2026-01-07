BTS再添纪录 《Filter》播放量破5亿

ⓒ Big Hit Music

据全球音频与音乐流媒体平台Spotify最新数据显示，防弹少年团（BTS）于2020年2月发行的第四张正规专辑《MAP OF THE SOUL : 7》收录歌曲《Filter》的累计播放量已突破5亿次。

《Filter》是成员朴智旻的个人歌曲，展现了他具有魅力的细腻音色。这首歌以“滤镜”为主题，借由镜头、人们的目光以及偏见等多重含义，表达了希望不断向大众展现全新面貌的心情。发行当时，《Filter》曾登上美国公告牌（Billboard）主榜“百强单曲榜”（Hot100），最高排名第87位。歌曲所在专辑《MAP OF THE SOUL : 7》也曾登顶另一主榜 “公告牌200”（Billboard 200）专辑榜。

目前在Spotify平台中，防弹少年团的《Dynamite》累计播放量已经突破20亿次，此外《My Universe》《Butter》《致渺小事物的诗（Boy With Luv）（feat. Halsey）》以及《FAKE LOVE》等多首全球人气作品的播放量也均超过15亿次。

日前，防弹少年团已正式官宣于3月20日发行第五张正规专辑，并将以新作品为起点展开全球巡回演唱会。在即将以完整体回归之际，过往作品仍持续在全球榜单上展现强劲存在感，进一步印证了歌迷对其新作及回归活动的期待。