《漫话国乐》 千年万岁 / 也许我变成风 / 游戏歌

韩国人自古以来以能歌善舞和好玩著称。中国古籍中也有记载，韩民族经常举行祭天仪式，这时很多人聚集在一起，连续数日载歌载舞，尽情欢庆。不仅如此，韩民族还喜好写诗、作画、欣赏音乐等活动，这种有品位的玩法，被称为“风流”。而在这种场合中演奏的音乐，便被称作“风流音乐”。





所谓风流音乐，是指书生与贵族在厢房、亭子等狭小空间中欣赏的音乐形式，代表作品包括《灵山会相》以及相关歌曲。这类音乐通常由少数人演奏，由多首曲子组合而成，属于联曲形式。风流音乐的独特之处在于，演奏时可根据现场氛围省略其中的某几首曲子，或添加其他曲子。如《灵山会相》的完整演奏时间为45分钟，之后常常会加演《千年万岁》。《千年万岁》由“界面加乐还入”“两清还入”等三首曲子组成，常用于祝福长寿。由于节奏明朗、曲调欢快，这首乐曲也经常被用作古装剧中婚礼场景的背景音乐。

《千年万岁》 / 演奏-淑明伽倻琴演奏团





朴顺娥是1968年在日本出生的第三代旅日韩侨。她的父母为了让女儿学习母语，将她送进朝鲜学校，也正是在这里，朴顺娥与伽倻琴结下了不解之缘。朝鲜学校在北韩的财政支援下运营，每年寒暑假还会为学生提供前往北韩修读课程的机会。当时朴顺娥踊跃参加，一方面是因为可以向伽倻琴大师学习，另一方面也能与使用母语的当地人交流。大学毕业后，朴顺娥加盟了由与她有着相同背景的团员组成的金刚山歌剧团，并担任伽倻琴演奏者。





北韩很早以前就开始对伽倻琴等传统乐器进行改良，并鼓励使用改良乐器演奏现代国乐作品，金刚山歌剧团也吸纳了这种方式。对此，朴顺娥却持有不同的看法，她希望前往韩国寻找音乐的根源。然而在当时，旅日韩侨如果曾前往过北韩，或在朝总联旗下的团体活动过，便很难再去韩国访问或学习。经过深思熟虑，朴顺娥于2005年干脆入籍韩国，成为韩国公民，并在37岁时考入韩国艺术综合学校传统艺术院继续深造。朴顺娥曾说道：“无论是去北韩，来到韩国，还是在日本的时候，都会有人对我说‘这不是你的路’、‘你弹得不够好’之类的话，所以我咬紧牙关，坚持到现在，只为了弹得比他们说的更好。”她还说：“不论是在日本、北韩，还是韩国，我都清楚自己很难在任何一个国家成为完整意义上的国民，离乡背井、四处漂泊的人生也并不容易。但我认为，演奏伽倻琴的生活可以弥补这些遗憾。如果我能多演奏一首曲子，如果我的人生能给别人带来希望，我相信所有的困难都能够克服。”

《也许我变成凤》 / 铁伽倻琴-朴顺娥（音）





国乐中有一些源自巫乐的民谣，最具代表性的有京畿民谣《倡夫打令》和《曲调》，而济州岛民谣《游戏歌》也是其中之一。





济州岛有“一万八千个神灵”的说法。这里除了风神、海神等自然之神外，村子还有守护神，家家户户则有守护房子的城主神。济州岛人甚至认为，大门、厨房等家中的各个角落都有神灵存在，可以说，济州岛是至今仍较为完整地传承巫俗的地方。例如，农历二月拜灵登神的“灵登巫术”被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产》名录，而每次持续半个月的大巫术也被指定为国家非物质文化遗产。此外，大大小小的村子巫术和跳大神流传至今。有趣的是，在济州岛的巫术中，经常可以看到在场的人和巫婆一起唱歌跳舞的场面，很是热闹。这时大家齐唱的巫乐，就叫作《游戏歌》。后来，人们在锄草、打鱼或宴会时，也喜欢唱这首歌，使它作为民谣广为流传。