华莎《Good Goodbye》实现656次音乐PAK 成为国内歌手第一

ⓒ P NATION

华莎（HWASA）凭借人气单曲《Good Goodbye》刷新纪录，成为达成“Perfect All Kill”(PAK)次数最多的韩国歌手。

据综合榜单统计网站iChart的数据，《Good Goodbye》自去年11月30日首次实现PAK后，截至本月13日中午12点30分，累计已获得656次PAK。iChart规定，若某首歌曲在Melon、YouTube Music、Genie等韩国6大主流音源平台的人气榜单中同时位列第一，并在iChart综合榜上登顶，则每小时计算一次PAK记录。

目前，《Good Goodbye》的成绩超过了NewJeans《Ditto》(655次)、防弹少年团《Dynamite》(610次)以及IU《Celebrity》(462次)。若将统计范围扩大至海外歌手，PAK次数最高的作品则是动画电影《K-POP：猎魔女团》原声带收录歌曲《Golden》，累计达1484次。

华莎去年11月在青龙电影奖颁奖典礼上演唱《Good Goodbye》时，与演员朴正民进行互动，从而引发热议，歌曲排名也随之大幅攀升。

此外，华莎将于17日至18日在首尔庆熙大学和平殿堂举行个人首场单独演唱会“MI CASA”。