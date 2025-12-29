《漫话国乐》 尧天舜日之曲 / 士兵诉苦打令 / 梦中的路

在古代中国，尧舜统治的时代可谓太平盛世。相传，尧帝非常关心老百姓的生活，经常微服私访，深入民间巡视。有一次，尧帝在巡视途中偶然听到了一位老翁的歌声：

“日出而作，日落而息。凿井而饮，耕田而食。帝力于我何有哉？”意思是说，每天过着安稳平静的日子，对我来讲，帝王有何用处呢？由此可见，老百姓甚至不知道君王是谁，却依然能够安居乐业。这样的时代，正是人们心目中的太平盛世。在国乐中，也有一些歌颂尧舜时代的音乐作品，今天的第一首音乐给大家带来了短箫独奏曲《清声曲》，该曲又名《尧天舜日之曲》。这首作品寓意着希望尧帝时代的太平盛世在当下重现。

《尧天舜日之曲》 / 短箫-金重燮





韩国有这样的说法：“佛像是否丰腴，取决于石匠的双手；盘索里艺人唱得好坏，则取决于鼓手的长短。”这句话形象地说明了，在盘索里表演中，除了艺人本身，鼓手同样起着至关重要的作用。虽然使用的是同样的长短节奏，但鼓手会根据艺人的呼吸变化，击出不同长短的鼓点来配合艺人的情感表达。当艺人暂时停下说唱时，鼓手会用鼓点填补空白；随着故事情节的发展，鼓手还会敲出恰到好处的效果音，并不时喊出“好”、“唱得好”等助兴词来烘托气氛。不仅如此，当艺人出现失误时，鼓手还会予以纠正，甚至与艺人表演对手戏。可以说，在盘索里表演中，鼓手犹如舞台上的指挥者，掌控现场氛围，并随时作出应对。





金东俊名人于1928年出生于全罗南道和顺，从10岁起学习盘索里。长大后，他加盟金演洙名唱引领的国乐团，作为盘索里艺人展开活动, 随后又在全州等地以盘索里师傅的身份逐渐打响名气。到了上世纪60年代，金东俊名人转型为鼓手，加盟国立唱剧团。由于早年作为盘索里艺人积累了丰富的舞台经验，他被评价为深谙盘索里精髓的长鼓名人。作为鼓手，他擅长击出生动的音乐节奏，尤其是在扎紧莫里长短的演奏上，表现得格外华丽。1989年，金东俊名人被政府指定为国家非物质文化遗产——盘索里鼓法的技艺传承人。

盘索里《赤壁歌》中“士兵诉苦打令” / 演唱-金东俊名人，长鼓-韩一燮





朝鲜王朝时代有一位女诗人，叫李玉峰。李玉峰从小聪明伶俐，擅长诗词，曾希望长大后能嫁给一位出类拔萃的男子。为此，她甚至还亲自物色配偶，最终和一位品行高尚的书生——赵瑗喜结连理。可命运弄人，原本幸福的婚姻生活，竟因她的才华而陷入困境。一天，家中的守墓人被冤枉为小偷，押送至官衙，守墓人的妻子急忙赶来求救。可当时，李玉峰的丈夫出了远门，不在家。李玉峰觉得守墓人确实冤枉，于是写了一首诗，让守墓人的妻子把这首诗拿给官衙的人看：

“洗面盆为镜，

梳头水作油，

妾身非织女，

郎岂是牵牛。”

意思是说，生活如此简朴的妾身并非织女，丈夫怎会是偷牛的牛郎呢？据说官员读了这首诗后便将守墓人释放了。然而，这件事却让李玉峰的丈夫陷入左右为难的境地。因为妻子无意中插手官事，可能会给自己带来麻烦，甚至会因此受到攻击。所以，他以“擅自写诗造成社会混乱”为由，毫不留情地将妻子赶出了家门。李玉峰回到娘家后，夜以继日地等候丈夫把自己接回家。当时，她因思念丈夫而写下的凄美动人的诗歌，作为歌词流传至今：

“近来安否问何如，

月道纱窗妾恨多，

若使梦魂行有迹，

门前石路半成沙。”

把这首汉诗改编成时调诗后谱曲的音乐，便是女唱歌曲平举《梦中的路》：

“如果我在梦中走过的路能够留下痕迹，你家窗外的石路或许早已磨成了沙石。可梦中的路却没有留下一丝痕迹，实在令人伤心……”