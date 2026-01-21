BTS光化门回归舞台有望获批

ⓒ Big Hit Music

在防弹少年团（BTS）即将以完整体回归之际，围绕其在首尔光化门广场举办演出的计划，韩国国家遗产厅已作出“附条件通过”的初步决定。

国家遗产厅20日表示，针对HYBE方面提出的光化门广场演出申请，已决定原则上予以通过，但将另行组成委员会，就演出可能对文化遗产造成的影响等细节问题进行进一步审议。因此，防弹少年团最终是否能够在光化门广场举行演出，还需等待追加审查结果。

据悉，HYBE此前推进将光化门广场作为防弹少年团完整体回归纪念演出的首选地点方案，同时也一并申请了包括景福宫、崇礼门一带在内的场地使用许可。

防弹少年团将于3月20日发行新专辑《阿里郎》，以完整体形式回归。如果光化门演出最终获批，这将成为他们4月开启的大规模世界巡演之前，在韩国国内呈现的首场完整体舞台。演出日期也有可能定在回归当天，或当周周末的3月21日、22日之一。

根据HYBE计划，演出将以免费形式进行，但将通过事先报名的方式限制现场观众人数。然而，由于光化门广场本身属于开放空间，仍有可能吸引大量未预约观众聚集，因此现场秩序与安全问题也成为关注焦点。对此，HYBE方面正在与首尔市及警方等相关机构，就人群管理及安全对策持续进行协商。