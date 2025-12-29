《漫话国乐》 十二栏杆 / 徐公哲流伽倻琴散调 / 出钢

文学和音乐的结合，可以说是国乐的重要表现形式。朝鲜王朝时代的时调集《青丘永言》的序文中有这样一段话：

“以前的音乐以诗歌为歌词。音乐的内容写成文字便成为诗歌，为诗歌谱曲便成为歌，因为诗和歌是一脉相连的。”

如今则有所不同，诗歌已被区分开来：诗属于文学，歌属于音乐。那么古代的诗和歌究竟是如何区分的呢？古人云：“诗言志，歌永言。”意思是说，诗用来表达思想感情，歌则是唱出来的语言。作为一个能歌善舞的民族，韩国人即使在自言自语时，也常常会把“袜子在哪儿？”、“今天晚饭吃什么？”这样平凡琐碎的话配上曲调唱出来。因此，当人们面对令人叹为观止的景色、内心深受感动时，将感受诉诸语言并轻声吟唱，也有可能化为一首动人心弦的诗歌。

诗唱《十二栏杆》 / 演唱-李允珍（音）





徐公哲名人是传统乐坛出名的实力派伽倻琴演奏家。据说他在演奏时，即便琴弦断掉一两条，也能从容自如地继续演奏到底。





徐公哲名人于1911年出生在京畿道骊州，小时候母亲过世后，在全罗南道求礼的外婆家长大。徐公哲名人的外舅是以伽倻琴散调闻名的郑南玉名人。散调音乐是一种器乐独奏曲，演奏时会根据不同节奏，如晋阳调、中莫里、中中莫里、扎紧莫里等，进行长短不一的即兴演奏。伽倻琴散调最早于19世纪末亮相。随着其受到大众喜爱，不久又出现了玄琴、大笒等其他乐器的散调音乐。散调音乐最初以即兴器乐曲的形式出现，后来演奏家加入自己的曲调，逐渐形成了不同流派。比如“徐公哲流散调”，就是由徐公哲名人创作并命名的散调流派。徐公哲名人向外舅郑南玉名人学习伽倻琴散调，后来进一步创作了自己的曲调，形成了以他名字命名的散调音乐。徐公哲名人曾这样解释自己的散调音乐：

“在晋阳调时，大雪纷飞；到了中莫里，春意盎然；中中莫里时，君子到访；扎紧莫里，写尽人生喜怒哀乐；挥莫里，展现花样年华流逝，至收尾之处，万事圆满。”

《徐公哲流伽倻琴散调》中“扎紧莫里、挥莫里、短莫里” / 伽倻琴-徐公哲名人





《出钢》是北韩作曲家金溶实于1964年发表的玄琴独奏曲。“出钢”，顾名思义，指在炼钢过程中，将钢水从炼钢炉中放出的操作环节。据说，作曲家在北韩兴南炼钢厂和其他工人一起生活、一起工作时创作了这首乐曲。《出钢》共由三个乐章组成。第一乐章以既快速又有力的曲调和长短变化，表现出炼铁厂的活力；第二乐章则以抒情风格呈现，给人一种平静安稳的感觉；第三乐章再度以气势磅礴的曲调和变化的长短，展现出新的希望与力量。《出钢》时隔31年，于1995年首次在韩国亮相。当年，由琴律乐会主办的演奏会上演奏了《出钢》。能在韩国演奏这一作品，要归功于玄琴演奏家李世焕名人。据了解，当年李世焕名人在往返韩国和日本活动期间，从一位旅日韩侨手中获得了《出钢》的乐谱。当时国人依然认为玄琴是书生的乐器，因此现代创作的玄琴乐曲，其曲调和长短多与古代乐曲相似，平静又缓慢。北韩作曲家的作品《出钢》的问世给韩国传统乐坛带来了新鲜冲击，让人们认识到玄琴音乐也可以充满活力，且具有抒情风格。此后，玄琴音乐的创作范围得以拓展，为传统乐坛注入了新的活力。