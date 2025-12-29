《漫话国乐》 珍岛洗身巫术 / 林芳蔚制赤壁歌 / 竹风流

目前的天气依然寒风刺骨，但下周即将迎来立春。立春作为二十四节气的第一个节气，意味着春季的到来，也象征着一年的开始。因此，民间流传着多样的习俗，其中最具代表性的，便是在大门或柱子上张贴立春帖，也就是“春联”。在韩国，春联通常为一对四字或七字的汉字对联，用以表达对新春到来，以及新一年平安幸福的美好期盼。最常见的内容是“立春大吉，建阳多庆”，寓意立春时节吉祥如意，好事连连；“风调雨顺，时和岁丰”则描绘了风雨适时、五谷丰登、天下太平的美好景象。此外，“春到门前增富贵，春光先到吉人家”等春联，也都寄托着人们对幸福生活的祝愿。

《珍岛洗身巫术》中“建房”和“贴春联” / 演唱-金大礼





郑哲镐名人是盘索里鼓法的技艺传承人，同时也以盘索里艺人、牙筝散调的创制人著称。

郑哲镐名人于1927年出生在全罗南道海南的艺人世家。祖父是大笒名人，父亲则是盘索里艺人。所以他从五六岁起便自然而然地跟随父亲学习盘索里。可命运弄人，13岁之前，母亲和父亲相继离世。当时，他觉得自己唯一能做的只有唱歌，于是前去拜访当时正在海南演出的林芳蔚名唱，恳切请求其收留。就这样，他有幸在五年时间里向林芳蔚名唱学习盘索里，同时向名唱的随身鼓手金在先学习鼓法。1947年，郑哲镐名人在南原名唱大赛上荣膺大奖后一举成名。然而，当时的韩国正处于日本殖民统治之下，国乐一度受到大众的冷落。名人认为凭借盘索里表演难以谋生，而乐器演奏相对更具实用性，于是将目光转向了牙筝。但问题是当时牙筝难以购得，他便亲手将伽倻琴改造成张七条丝弦的牙筝。随后他又发现，七弦难以弹出自己想要的曲调，于是经过进一步改良，八弦牙筝最终诞生了。此后，郑哲镐名人寓居海南大兴寺，历时一年创制了牙筝散调。凭借牙筝，他加盟了当时人气火爆的女性国剧团，不仅为国剧团的作品作曲，还创作了现代版盘索里，以及歌颂安重根义士、柳宽顺烈士等先烈的《烈士歌》，并以光州民主化运动为素材创作了《地也哭泣，天也哭泣》等诸多作品。

《林芳蔚制赤壁歌》中“赤壁之战” / 演唱-郑哲镐名人，长鼓-申平日





古代的“风流”一词与宗教息息相关。统一新罗时期著名文人崔致远曾在一篇文章中写道：

“国有玄妙之道曰风流，实乃包含三教，接化群生。”

意思是说，所谓“风流”，是一种融合了儒教、佛教等思想，并具有教化众生作用的精神境界。新罗时代的花郎——也就是以贵族阶层青少年为主体、旨在培养军事人才的团体组织——被誉为“风流帮”。他们平日不仅进行武艺锻炼，闲暇时还会前往山清水秀的地方修炼身心，并尽情享受歌舞艺术。随着时间的流逝，“风流”一词逐渐淡化了其宗教意义，更多被用来形容风雅潇洒、洒脱放逸以及享受艺术的生活态度。





在国乐中，“风流”一词则有着几种含义。其中，“丝风流”指以弦鸣乐器为主的音乐形式，最具代表性的便是在室内演奏的《灵山会相》以及歌曲类音乐。与之相对的，是以气鸣乐器为主的音乐形式，叫“竹风流”。竹风流通常由两支笛子、一支大笒、一把奚琴，以及长鼓和鼓共同演奏。由于主要乐器多以竹制而成，因此得名“竹风流”。竹风流根据演奏用途又可分为几种类型：在宫廷宴会上演奏的《灵山会相》等音乐，被称为“管乐风流”；君王出巡时演奏的“吹打风流”，则由《路军乐》等曲目构成；而在民间舞蹈时演奏的音乐，则称为“念佛风流”。“念佛风流”的特点是从长念佛开始，过渡到半念佛、打令等长短，愈演愈快。