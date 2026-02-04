《Golden》创K-POP格莱美历史 ROSÉ《APT.》遗憾陪跑

ⓒ NETFLIX, THE BLACK LABEL

Netflix动画电影《K-POP：猎魔女团》原声带歌曲《Golden》在格莱美奖上取得历史性突破，成为首支获得格莱美奖的K-POP作品。相比之下，尽管ROSÉ（朴彩英）凭借《APT.》风靡全球，但仍未能叩开格莱美奖的大门。

当地时间2月1日，第68届格莱美奖颁奖典礼在美国洛杉矶举行。《Golden》此次共入围包括“最佳影视媒体原创歌曲奖”“最佳流行双人/组合表演奖”“最佳混音录音奖”“最佳影视媒体原声带合辑奖”以及“年度歌曲”在内的五个奖项，最终斩获“最佳影视媒体原创歌曲奖”，参与歌曲创作的EJAE、Teddy、24、IDO等制作人团队共同分享了这一荣誉。这是K-POP作曲家或音乐制作人首次在格莱美奖上获奖。

《Golden》曾在美国公告牌（Billboard）主榜单“百强单曲榜”（Hot100）上累计8周登顶，掀起现象级热潮。此前还曾获得金球奖与评论家选择奖的“最佳原创歌曲奖”，其全球影响力已得到多个主流奖项认可。此外，《Golden》已入围将于3月15日举行的第98届奥斯卡金像奖“最佳原创歌曲奖”初选名单，能否再下一城，备受关注。

另外，ROSÉ的歌曲《APT.》入围了“年度制作”“年度歌曲”以及“最佳流行双人/组合表演奖”等格莱美最受关注的通类奖项，但最终遗憾陪跑。《APT.》此前曾在MTV音乐录影带大奖上获得“年度歌曲”这一重量级奖项，但并未能在格莱美梅开二度。《APT.》曾在公告牌“百强单曲榜”中最高排名第三，累计上榜45周，创下K-POP个人女歌手在该榜单中的最高排名与最长上榜纪录。

尽管未能获奖，但当晚ROSÉ与Bruno Mars合作完成的摇滚版《APT.》作为格莱美颁奖礼的开场表演，弥补了些许遗憾。这是K-POP个人歌手首次登上格莱美舞台。此前，仅有防弹少年团（BTS）曾以组合身份在2020年至2022年间进行过表演。

同样以K-POP艺人身份亮相的女团KATSEYE最终也与“最佳新人奖”失之交臂。